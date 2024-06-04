Ukraine Recovery Conference, міжнародна конференція з відновлення України, відбудеться у Берліні 11-12 червня. Лишився тиждень. Українську сторону мають представляти керівники Мінінфраструктури та Мінрегіонів. Їх немає.

Старих звільнили, нових не призначили, та й загалом, наскільки я розумію, доля цих міністерств, об'єднаних і потім роз'єднаних, невідома. Прем'єр-міністр, наскільки відомо, також не збирається на конференцію. Виглядає так, ніби відновлення України потрібно всім, окрім України. Потім будемо скаржитися, що нема грошей. А все, що було потрібно від нас, – це приїхати за ними.

На додачу: все це виглядає як плювок у бік Німеччини, яка є організатором цьогорічного форуму (минулий був у Лондоні, позаминулий у Швейцарії). Не думаю, що хтось може мені раціонально пояснити, навіщо зараз сваритися з Німеччиною.

Ну і щодо об'єднання й роз'єднання міністерств. Кожна така операція вибиває всіх причетних майже на пів року через складні бюрократичні та юридичні процедури. Практичного сенсу в тому жодного немає. Я був проти об'єднання міністерств, але зараз знову паралізувати їхню роботу так само немає сенсу. Це можна відкласти на потім, все одно давно назріла комплексна реформа уряду.

Щоб бути вчасно у Берліні, міністрам треба виїжджати у неділю. Сподіваюся, вони встигнуть бути призначені.

Оригінал

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net