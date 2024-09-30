Нам не дают выиграть в асимметричной войне. Как выиграть в симметричной
Если на нашей стороне будут как минимум Польша, Великобритания и страны Балтии – наши ресурсы начинают как-то сопоставляться. Это называется то, что в уставе НАТО прописано — коллективная самооборона.
Не нужно НАТО для этого. Надо просто, чтобы испугались эти страны больше, чем сегодня.
Так уже было в 2022 году. И Макрона заявления помним, что будут воевать все французы. А теперь успокоились. Парадокс в том, что как только мы начинаем провисать — они начинают сильнее действовать. Как только мы сильны — начинает провисать все в Европе.
Но в первую очередь нам нужно больше рассчитывать на свои силы. Рассчитывать на партнеров было бы не слишком правильно, даже на США. На свои ракеты в тысячу километров, на своих людей, на справедливость, на все эти вещи, которые формировали нас во время майданов. Я это видел, и в этом наша сила – горизонтальные связи, объединение общества.
Если наша власть это сможет смодерировать, сменеджерить, думаю, у нас большие шансы победить.
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