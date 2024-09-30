Україні поки не дозволяють стріляти по об'єктах в глибині Росії. Це асиметрична стратегія. В симетричній війні ми можемо виграти лише за певних умов

Якщо на нашому боці будуть як мінімум Польща, Велика Британія і країни Балтії – наші ресурси якось починають співставлятися. Це називається те, що в статуті НАТО прописано – колективна самооборона.

Не потрібно НАТО для цього. Потрібно просто, щоб злякалися ці країни більше, ніж сьогодні.

Так уже було у 2022 році. І Макрона заяви памʼятаємо, що воюватимуть всі французи. А тепер заспокоїлися. Парадокс у тому, що як тільки ми починаємо провисати – вони починають сильніше діяти. Як тільки ми сильні – починає провисати все в Європі.

Але насамперед нам потрібно більше розраховувати на свої сили. Розраховувати на партнерів було б не дуже правильно, навіть на США. На свої ракети в тисячу кілометрів, на своїх людей, на справедливість, на всі ці речі, які формували нас під час майданів. Я це бачив, і в цьому наша сила – горизонтальні звʼязки, обʼєднання суспільства.

Якщо наша влада це зможе змодерувати, зменеджерити, думаю, в нас великі шанси перемогти.

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