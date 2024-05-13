Меседж россии известен: что мы failed state, наиболее коррумпированная страна, помощь американцев разворуют и у Зеленского есть яхты – в США эта дезинформация очень распространена (фейк о том, что президент Украины якобы за деньги американской помощи купил 2 роскошных яхта).

И я объясняла, например, что из всей помощи, которую нам предоставили США через Агентство международного развития, через Госдеп и Пентагон (это всего где-то 113 млрд, как они утверждают), среди этой помощи на самом деле не было ни одного кейса, где бы были задействованы чиновники – когда мы какое-то оружие передавали за границу не по назначению.

К тому же, в Украине уже год как работает Антикоррупционный совет при Министерстве обороны. Она мониторит закупки; выезжает в воинские части, где проверяет качество товаров; помогает возбуждать уголовные производства. И имеет беспрецедентный доступ в Минобороны – гражданское общество в Америке даже не мечтало бы иметь такой доступ к Пентагону.

И феномен Украины – такого практически никогда не было в истории – когда страна в войне поднялась в рейтинге восприятия коррупции, индексе Transparency International. А мы на 3 пункта поднялись за 2023 год, когда уже продолжалось полномасштабное вторжение.

Мы работаем с демократами и с республиканцами. Независимо от того, кто станет будущим президентом, мнение граждан Америки и мнение ключевых элит должно быть однозначным: если Украина проиграет эту войну, то Америка потеряет свой статус в мире, уважение других стран.

И это нужно разъяснять их политикам в первую очередь, потому что политики общаются с избирателями. И также нам нужно апеллировать к тому, что между собой сотрудничают Иран, Северная Корея, Китай и Россия. Надо описывать это геополитическое измерение: если вы, демократическая страна, не хотите быть лидером – лидером у нас будут авторитарные страны. И тогда нам всем будет жить гораздо хуже.

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