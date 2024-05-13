Меседж росії відомий: що ми failed state, найбільш корумпована країна, допомогу американців розкрадуть і у Зеленського є яхти – у США ця дезінформація дуже поширена (фейк про те, що президент України нібито за гроші американської допомоги купив 2 розкішні яхти).

І я пояснювала, наприклад, що з усієї допомоги, яку нам надали США через Агентство міжнародного розвитку, через Держдеп і Пентагон (це лише десь 113 млрд, як вони стверджують), серед цієї допомоги насправді не було жодного кейсу, де були б залучені високопосадовці – коли ми якусь зброю передавали за кордон не за призначенням.

До того ж в Україні вже рік як працює Антикорупційна рада при Міністерстві оборони. Вона моніторить закупівлі; виїздить у військові частини, де перевіряє якість товарів; допомагає порушувати кримінальні провадження. І має доступ безпрецедентний в Міноборони – громадянське суспільство в Америці навіть не мріяло б мати такий доступ до Пентагону.

І феномен України – такого практично ніколи не було в історії – коли країна у війні піднялася в рейтингу сприйняття корупції, індексу Transparency International. А ми на 3 пункти піднялися за 2023 рік, коли вже тривало повномасштабне вторгнення.

Ми працюємо з демократами, і з республіканцями. Незалежно від того, хто стане майбутнім президентом, думка громадян Америки і думка ключових еліт має бути однозначною: якщо Україна програє цю війну, то Америка втратить свій статус у світі, повагу інших країн.

І це треба роз’яснювати їхнім політикам в першу чергу, тому що політики спілкуються з виборцями. І також нам потрібно апелювати до того, що між собою співпрацюють Іран, Північна Корея, Китай і росія. Треба описувати цей вимір геополітичний: якщо ви, демократична країна, не хочете бути лідером – лідером у нас будуть авторитарні країни. І тоді нам усім жити буде набагато гірше.

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