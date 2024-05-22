Первый этап повышения акциза, запланированный на 1 июля, если правительственный законопроект одобрит Рада

В пересчете он увеличивает налоговую составляющую в бензине на 1,5 грн/л, дизтопливе – 2 грн/л, сжиженном газе – 5,5 грн/л.

Но цена на горючее состоит из нескольких компонентов. Налоговая составляющая значительна, но не самая большая. Основная – это закупочная стоимость — читай, мировая цена. Например, если бы закон стартовал сегодня, то относительно дизтоплива вообще никто не увидел бы изменений, потому что здесь цена падает из-за хорошей внешней конъюнктуры.

Думаю, не было бы особо заметных изменений и по бензину.

А вот повышения на автогаз действительно не избежать, потому что "проглотить" 5,5 грн/л — тяжело.

Следовательно, все будет зависеть от рыночной ситуации к моменту введения новых акцизов. Если рынок будет падать, относительно бензина и ДП пройдет незаметно. Если будет расти — почувствуем.

Но за март-апрель горючее подорожало на 5 грн/л без каких-либо акцизов, в мае дизель уже сбросил пару гривен. То есть это обычные колебания, которые многие даже не замечают.

Другая история с LPG.

Сжиженный газ почти 15 лет пользовался "акцизной" льготой. Образовался "топливный" офшор, с бензина люди начали переходить на газ, лишая бюджет огромного объема налогов.

Впрочем, несмотря на выравнивание акциза с бензином, сжиженный газ и дальше будет гарантировать экономию потребителям! Сегодня цена на него составляет 47% от бензина, а достигнет 55-57%. Конец света отменяется.

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