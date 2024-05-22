Перший етап підвищення акцизу, запланований на 1 липня, якщо урядовий законопроєкт схвалить Рада

У перерахунку він збільшує податкову складову у бензині на 1,5 грн/л, дизельному пальному – 2 грн/л, скрапленому газі – 5,5 грн/л.

Але ціна на пальне складається з декількох компонентів. Податкова складова значна, але не найбільша. Основна – це закупівельна вартість — читай, світова ціна. Наприклад, якби закон стартував сьогодні, то щодо дизельного пального взагалі б ніхто не побачив змін, бо тут ціна падає через гарну зовнішню кон’юнктуру.

Гадаю, не було б особливо помітних змін й щодо бензину.

А от підвищення на автогаз дійсно не уникнути, бо "проковтнути" 5,5 грн/л — важко.

Отже, все залежатиме від ринкової ситуації на момент запровадження нових акцизів. Якщо ринок падатиме, щодо бензину й ДП минеться непомітно. Якщо зростатиме — відчуємо.

Але за березень-квітень пальне подорожчало на 5 грн/л без будь-яких акцизів, у травні дизель вже скинув декілька гривень. Тобто це буденні коливання, які багато хто навіть не помічає.

Інша історія з LPG.

Скраплений газ майже 15 років користувався "акцизною" пільгою. Утворився "паливний" офшор, з бензину люди почали переходити на газ, позбавляючи бюджет величезного обсягу податків.

Утім, попри вирівнювання акцизу з бензином, скраплений газ й надалі гарантуватиме економію споживачам! Сьогодні ціна на нього складає 47% від бензину, а буде складати 55-57%. Кінець світу скасовується.

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