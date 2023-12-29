Положительное:

- Обеспечить предупреждение и устранение коррупционных рисков в деятельности ГНС путем выполнения Антикоррупционной программы ГНС на 2023-2025 годы и ее обновление.

- Обеспечить усовершенствование системы предотвращения и противодействия коррупции в Гостаможслужбе, внедрение механизмов прозрачности, добродетели, снижение коррупционных рисков в деятельности таможенных органов путем выполнения Антикоррупционной программы Гостаможслужбы.

- ІТ-консолидация информационных ресурсов субъектов системы управления государственными финансами, в том числе ГНС, на уровне Минфина и обеспечение администрирования этих информационных ресурсов независимым администратором ( ІТ-учреждением).

- Обеспечение интеграции с европейскими системами НДС, возмещение НДС, мониторинга движения акцизных товаров, системами платежной информации и т.п.

- Привести НДС в соответствие с законодательством ЕС, отменив при этом пониженные ставки и льготы, не предусмотренные директивой ЕС о НДС. Повысить порог регистрации плательщиков НДС.

- Разработать законодательные изменения для определения правовых основ и механизмов осуществления оценки имущества, которая отражает текущую рыночную стоимость объектов недвижимости и которую можно будет использовать в целях налогообложения имущества, включая меры по уменьшению возможностей для коррупции в процессе оценки.

- Обеспечить введение обмена предварительной таможенной информацией с другими странами с целью ускорения перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, выявления рисковых операций и усиления мер по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил.

- Обеспечить повышение заработной платы должностных лиц таможенных органов до рыночного уровня с целью повышения эффективности работы таможенных органов и добродетели их должностных лиц, ввести эффективные КРІ для ГНС.

Отрицательное:

- Реформировать упрощенную систему налогообложения, сузив сферу ее применения путем исключения юридических лиц, введя предохранители для уменьшения злоупотреблений и увеличив эффективные ставки налогов до уровня общего режима.

- Восстановить прогрессивную шкалу ставок НДФЛ.

- В рамках борьбы с налоговым долгом предоставление полномочий ГНС без решения суда налагать арест на счета (имущество) и блокировать их до полного погашения налогового долга.

- Все доходы физических лиц получены вне предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных НКУ – будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной НКУ (любые поступления на карточку физлица предлагается облагать налогом по ставке 18%).

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