Позитивне:

- Забезпечити попередження та усунення корупційних ризиків в діяльності ДПС шляхом виконання Антикорупційної програми ДПС на 2023–2025 роки та її оновлення.

- Забезпечити удосконалення системи запобігання і протидії корупції у Держмитслужбі, впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у діяльності митних органів шляхом виконання Антикорупційної програми Держмитслужби.

- ІТ-консолідація інформаційних ресурсів суб’єктів системи управління державними фінансами, зокрема ДПС, на рівні Мінфіну та забезпечення адміністрування цих інформаційних ресурсів незалежним адміністратором (ІТ-установою).

- Забезпечення інтеграції з європейськими системами ПДВ, відшкодування ПДВ, моніторингу руху акцизних товарів, системами платіжної інформації тощо.

- Увідповіднити ПДВ до законодавства ЄС, скасувавши водночас знижені ставки та пільги, які не передбачені директивою ЄС про ПДВ. Підвищити поріг реєстрації платників ПДВ.

- Розробити законодавчі зміни для визначення правових засад та механізмів здійснення оцінки майна, яка відображатиме поточну ринкову вартість об’єктів нерухомості та яку можна буде використовувати в цілях оподаткування майна, включно з заходами щодо зменшення можливостей для корупції в процесі оцінки.

- Забезпечити запровадження обміну попередньою митною інформацією з іншими країнами з метою прискорення переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон, виявлення ризикових операцій та посилення заходів щодо боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

- Забезпечити підвищення заробітної плати посадових осіб митних органів до ринкового рівня з метою підвищення ефективності роботи митних органів та доброчесності їх посадових осіб, запровадити ефективні КРІ для ДМС.

Негативне:

- Реформувати спрощену систему оподаткування, звузивши сферу її застосування шляхом виключення юридичних осіб, запровадивши запобіжники для зменшення зловживань та збільшивши ефективні ставки податків до рівня загального режиму.

- Відновити прогресивну шкалу ставок ПДФО.

- У межах боротьби з податковим боргом надання повноважень ДПС без рішення суду накладати арешт на рахунки (майно) та блокувати їх до повного погашення податкового боргу.

- Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені ПКУ – підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою ПКУ (будь-які надходження на картку фізособи пропонується оподатковувати за ставкою 18%).

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