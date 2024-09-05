Не Покровский. В ближайшей перспективе, вероятно, приоритетным направлением для врага станет Кураховское.

Россия не будет атаковать Покровск фронтально, в лоб. Силы обороны несколько стабилизировали ситуацию и сдерживают продвижение противника, который за последние три дня не имел существенного успеха.

Далее, допустим, россияне попытаются атаковать на юге через Селидово, где продолжаются активные боевые действия. Здесь горячая точка, по которой они будут пытаться двигаться в сторону Курахово. И уже оттуда флангом двинуться в Покровск.

Такая же ситуация и на севере. Сначала враг будет пробовать идти в Мирноград, перерезая логистическое сообщение с Покровском и пытаясь обходить с севера. Это тактика "клещей", которую Россия неоднократно использовала при полномасштабном вторжении.

Учитывая, что за время полномасштабной войны Россия не проводила таких операций без охватывающих ударов – Бахмут, Авдеевка... Что это значит? Им нужно идти с флангов, они будут пытаться брать в полуокружение или окружение, перерезая логистику, создавая нам проблемы и вызовы. А как это можно сделать, если будут удары в лоб? Никак, фронтальными тоже.

Курахово, как мне кажется, недооценная угроза, потому что сейчас о Покровске говорят, но там есть вызовы для наших сил, хотя там хорошие линии обороны. Кураховское, Покровское и Угледарское направления – наибольшие точки приложения усилий врага. Украинские военные их сдерживают.

С так называемым стремительным направлением у россиян далеко не все хорошо продвигается. Уже по некоторым параметрам начинают ощущать нехватку сил, но продолжают лезть. Идет борьба за то, чтобы быстрее истощить врага и не истощиться самим на этих участках.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net