Не Покровський. У найближчій перспективі, ймовірно, пріоритетним напрямком для ворога стане Курахівський.

Росія не атакуватиме Покровськ фронтально, в лоб. Сили оборони дещо стабілізували ситуацію і стримують просування противника, який протягом останніх трьох днів не мав суттєвого успіху.

Далі, припустимо, росіяни спробують атакувати на півдні через Селидове, де тривають активні бойові дії. Тут гаряча точка, через яку вони намагатимуться рухатися в бік Курахового. І вже звідти флангом рушити до Покровська.

Така ж ситуація і на півночі. Спочатку ворог пробуватиме йти до Мирнограда, перерізаючи логістичне сполучення з Покровська й намагаючись обходити з півночі. Це тактика "кліщів", яку Росія неодноразово використовувала під час повномасштабного вторгнення.

Враховуючи те, що за час повномасштабної війни Росія не проводила таких операцій без охоплювальних ударів – Бахмут, Авдіївка... Що це означає? Їм треба йти з флангів, вони намагатимуться брати в напівоточення або оточення, перерізаючи логістику, створюючи нам проблеми та виклики. А яким чином це можна зробити, якщо будуть удари в лоб? Жодним, фронтальними теж.

Курахове, як на мене, недооцінена загроза, тому що зараз про Покровськ говорять, але там є виклики для наших сил, хоча там хороші лінії оборони. Курахівський, Покровський та Вугледарський напрямки – найбільші точки докладання зусиль ворога. Українські військові стримують їх.

З так званим стрімким напрямком у росіян далеко не все добре просувається. Вже за деякими параметрами починають відчувати нестачу сил, але продовжують сунути. Йде боротьба за те, щоб швидше виснажити ворога й не виснажитись самим на цих ділянках.

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