День святого Валентина уже давно не является исключительно праздником влюбленных. Это интересная трансформация, когда одно событие объединяет такие разные аудитории: от романтических пар до друзей, домашних животных и даже тех, кто решил побаловать себя. Для бизнеса это означает одно – пора переосмыслить подход. Команда агентства digital-маркетинга Inweb изучила основные тенденции поведения потребителей в День святого Валентина. Я поделюсь основными инсайтами.

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