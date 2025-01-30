День святого Валентина уже давно не является исключительно праздником влюбленных. Это интересная трансформация, когда одно событие объединяет такие разные аудитории: от романтических пар до друзей, домашних животных и даже тех, кто решил побаловать себя. Для бизнеса это означает одно – пора переосмыслить подход. Команда агентства digital-маркетинга Inweb изучила основные тенденции поведения потребителей в День святого Валентина. Я поделюсь основными инсайтами.