День святого Валентина вже давно перестав бути виключно святом закоханих. Це цікава трансформація, коли одна подія об’єднує такі різні аудиторії: від романтичних пар до друзів, домашніх тварин і навіть тих, хто вирішив побалувати себе. Для бізнесу це означає одне — час переосмислити підхід. Команда агенції digital-маркетингу Inweb дослідила основні тенденції поведінки споживачів у День святого Валентина. Я поділюся основними інсайтами.