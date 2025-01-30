Не лише про кохання: що тепер означає День святого Валентина для суспільства і бізнесу
Олексій Мамонтов
партнер та CEO агенції digital-маркетингу Inweb
День святого Валентина вже давно перестав бути виключно святом закоханих. Це цікава трансформація, коли одна подія об’єднує такі різні аудиторії: від романтичних пар до друзів, домашніх тварин і навіть тих, хто вирішив побалувати себе. Для бізнесу це означає одне — час переосмислити підхід. Команда агенції digital-маркетингу Inweb дослідила основні тенденції поведінки споживачів у День святого Валентина. Я поділюся основними інсайтами.
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net