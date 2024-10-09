Визит в Анголу для глобальной политики США сопоставим с Рамштайном, потому что Африка важна для США и сама по себе, и в контексте борьбы с Китаем. В эту африканскую страну Байден ехал, потому что перетащить Анголу в лагерь "друзей демократии" – это усилить позиции США в Южной Африке.

Ангола имеет стратегическое значение в регионе, огромные залежи нефти и долги КНР. Но хочет как-то вырваться из китайских объятий. И для того планируется реализовать грандиозный логистический проект железной дороги из Замбии к ангольскому атлантическому побережью с участием США, который является ответом на аналогичный китайский проект на восточном побережье (Замбия – Танзания – Кения).

Но это подождет, потому что выборы гораздо важнее.

И если демократы из-за "недостаточного внимания к проблемам Соединенных Штатов" на фоне крупнейшего за 100 лет урагана проиграют выборы – опции быстрых исторических решений могут немного измениться. Далеко не факт, что в лучшую для нас сторону.

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