Візит в Анголу для глобальної політики США співставний з Рамштайном, бо Африка важлива для США і сама по собі, і в контексті боротьби з Китаєм. У цю африканську країну Байден їхав, бо перетягнути Анголу в табір "друзів демократії" – це дуже посилити позиції США в Південній Африці.

Ангола має стратегічне значення в регіоні, величезні поклади нафти і борги перед КНР. Але хоче якось вирватися з китайських обіймів. І для того планується реалізувати грандіозний логістичний проєкт залізниці з Замбії до ангольского атлантичного узбережжя за участі США, який є відповіддю на аналогічний китайський проєкт на східному узбережжі (Замбія – Танзанія – Кенія).

Але це почекає, бо вибори набагато важливіші.

І якщо демократи через "недостатню увагу до проблем Сполучених Штатів" на тлі найбільшого за 100 років урагану програють вибори – опції швидких історичних рішень можуть трохи змінитися. Далеко не факт, що у кращий для нас бік.

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