Даже Википедия знает, что это не поминальный день, а поминальная неделя (2-я после Пасхи). А неделя – это не один день. Да и традиции в Украине ясно показывают, что где-то на кладбище ходят на Фомино воскресенье, где-то – в понедельник (у нас дома, например), где-то – во вторник, а где-то даже в четверг.

Странная традиция обозначать "Радоницу" во вторник второй недели после Пасхи в Украине появилась в наших календарях не так давно и, как мне кажется, на основе желания унифицироваться под московский календарь, потому что когда-то один священник мне показывал церковные календари советских времен: у киевских Радоница была в понедельник, а у московских – во вторник.

Но, по-моему, принципиален не понедельник вместо вторника, а обозначать целую неделю как неделю пасхального поминовения усопших, возможно, начиная с воскресенья. И писать это нужно как богослужебное указание, а не название праздника.

И я полностью соглашаюсь, что ПЦУ стоит отказаться от использования термина "Радоница", потому что в основном в Украине – это "Проводы", или еще с десяток названий в разных регионах, среди которых "радоница" среди наименее употребляемых.

Давайте назовем это "Вторая неделя после Пасхи. Пасхальное поминовение усопших (проводы)".

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