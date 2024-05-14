Навіть Вікіпедія знає, що це не поминальний день, а поминальний тиждень (2-й після Великодня). А тиждень – це не один день. Та й традиції в Україні ясно показують, що десь на цвинтар ходять на Фомину неділю, десь – в понеділок (в нас вдома, наприклад), десь – у вівторок, а десь навіть у четвер.

Дивна традиція позначати як "Радоницю" вівторок другого тижня після Великодня в Україні з'явилася в наших календарях не так давно і, як мені здається, з бажання уніфікуватися під московський календар, бо, колись один священник мені показував церковні календарі радянських часів: у київських Радониця була у понеділок, а в московських – у вівторок.

Але, як на мене, принциповим є не понеділок замість вівторка, а позначати цілий тиждень як тиждень великоднього поминання спочилих, можливо, починаючи від неділі. І писати це треба як богослужбову вказівку, а не назву свята.

І я повністю погоджуюсь, що ПЦУ варто відмовитись від використання терміна "Радониця", бо здебільшого в Україні – це "Проводи", або ще з десяток назв у різних регіонах, серед яких "радониця" серед найменш вживаних.

Давайте назвемо це "Другий тиждень після Великодня. Великоднє поминання спочилих (проводи)".

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