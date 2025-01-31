Я много лет работаю в редакциях независимых медиа. И хорошо знаю, откуда там берутся деньги на зарплаты и развитие

Основных источников два: 1) реклама; 2) гранты. Все. За границей существует третий – подписки. У нас он не является основным, потому что привычка платить за информацию только начала формироваться. И пока это максимум 10-15% дохода (преимущественно до 5%).

Есть, конечно, третий источник, до полномасштабной войны ключевой — кошельки людей с политическим интересом. Но они обычно давали деньги непрофессиональным журналистам или отчаявшимся. Но, похоже, все уже забыли о засилье олигархических медиа с миллионными (нет, не в гривнях) бюджетами. Не помню, чтобы кого-то сильно возмущало происхождение их денег и на сколько их доходы были диверсифицированы.

Зарабатывайте на рекламе! Монетизируйте ютуб! Продавайте! – читаю я последние несколько дней. Поддерживаю, медиа давно пора стать честным конкурентоспособным бизнесом. Но есть одно но... Когда рынок только начал формироваться да еще и в условиях войны — это чертовски сложно! Вы знаете сколько приносит баннерная реклама? А сколько хейта издания за нее получают? Может, знаете, как монетизировать ютуб журналистов-расследователей, контент которых априори не монетизируется? А может вы знаете, как продать рекламу в тексте о проблемах в АОЗ? Есть ли среди вас спонсор проекта о давлении на бизнес?

А о пейволе мое любимое: зачем вы закрыли колонку нашего любимого автора??! Не буду вас читать, автор, дублируй у себя на странице ФБ!

Или вот это: а можете открыть нам доступ к статье, чтобы мы просмотрели, как вы написали о нас (это бизнес, о котором мы сделали редакционный материал, у него нет 100 грн на месячную подписку).

Единицам удается зарабатывать на рекламе так, чтобы закрыть всю редакцию (о прибыли вообще молчу). Рекламодатели хотят ассоциировать себя со светлыми, добрыми, успешными историями. Они не хотят видеть свой бренд рядом со словами война, коррупция, пытки, убийства, политические интриги и т.д. Информационное медиа — это в большей степени не о хорошем, светлом и успешном. Это о важном, а оно в нашей реальности преимущественно печальное.

Я искренне увлекаюсь сейлзами, работающими в независимых медиа. Делать эту работу, когда у тебя столько ограничений – не всем под силу. О Боже, сколько всего я забраковала за свою редакторскую жизнь: с этими нельзя, потому что не этично, эти недоказуемые, у этих российские корни, а эти хотят пропиариться на войне, а этот 10 лет назад был в ПР, товары для детей — это рискованно, лекарство – а если фуфломицины? игорный бизнес — даже не думайте (и что, что легальный?), а против этих дело возбуждено лежит, давайте отложим… Сегодня некоторые из этих аргументов кажутся мне бессмысленными, но именно так все до сих пор работает. Промахнешься – тебя закенселят.

Я убеждена, что никто из журналистов не хотел бы быть в позиции просителя, каждый радостно отказался бы от грантов (потому что тот, кто имел с ними дело, понимает, сколько времени и сил отбирает администрирование донорских денег, а еще аудиты, активности не связанные с основной деятельностью). Если бы только рекламодатели более активно шли на сотрудничество. И вот в этом месте я призываю бизнес размещать рекламу в медиа – в хороших, качественных медиа. Это залог вашей безопасности, потому что когда за вами безосновательно придут — мы расскажем об этом не только украинцам, но и послам дружественных стран, которых власть слышит лучше, чем нас с вами.

Ну и, конечно, платите за информацию. Это нормально. Это гигиена – как чистить зубы и мыть руки. Таких цен, как у украинских медиа, вы не найдете нигде!

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