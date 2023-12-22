На мой взгляд, главная причина распространения такой реакции в деформации понятия "праздновать"

Нужно ли праздновать?

Такой вопрос можно встретить в пространстве соцсетей, и иногда он переходит в горячую дискуссию или даже полное отрицание. Мол, "как мы можем праздновать, если война?"

По моему мнению, главная причина распространения такой негативной реакции – в деформации понятия "праздновать".

Ведь в советский период главным способом "празднования" считались публичные массовые гуляния и определенное улучшение рациона питания.

В новое время к такому более утилитарному пониманию празднования добавились современные тенденции коммерческого наполнения любых событий. Когда, по сути, все равно, что "празднуем" – хоть Рождество Христово, хоть Хелоуин, лишь бы что-то покупалось и росли продажи.

Однако само украинское слово "свято" (как и его английский эквивалент holiday, "святой день") в первую очередь напоминает о святости.

Святость – это не о развлечениях, застольях, распродажах. Сущность термина "святость" – это выделение. Выделение чего-то из обычного употребления.

Бог свят, потому что Он отделен от мира, не сливается с ним, не растворяется. И святые дни – это дни, когда мы обыденность, обычное откладываем ради особенного. Ради того, чтобы почтить события и лица, значение которых – не обыденное, а вечное.

Мы выделяем специальные дни для того, чтобы именно их увязать со смыслом и глубинным значением истории как пути взаимодействия Бога и людей. Мы в святой день посвящаем свои слова, мысли, дела тому, что превосходит нас самих и настоящее.

И ТОМУ, кто больше и превыше всего.

Итак, нужно ли праздновать во время войны?

Лучше ограничиться, когда речь идет о "праздновании" утилитарном, потребительском, развлекательном.

Но нужно и НЕОБХОДИМО праздновать через особое приобщение к истинам и традициям, связанным с вечностью и ВЕЧНЫМ.

Ибо война, среди прочего – это также и борьба за истину, за вечное, за святое.

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