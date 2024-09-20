Не надо забывать, что "гражданство" является понятием политическим

Мнения опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев относительно идеи введения множественного гражданства разделились почти поровну: 27% имеют скорее положительное впечатление о нем, а 28% – скорее негативное. А что мы вкладываем в значение гражданства?

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