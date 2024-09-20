Нужно ли украинцам множественное гражданство?
Сергей Чаплыгин
философ, историк религии, общественный деятель
Мнения опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев относительно идеи введения множественного гражданства разделились почти поровну: 27% имеют скорее положительное впечатление о нем, а 28% – скорее негативное.
А что мы вкладываем в значение гражданства?
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