Чи потрібне українцям множинне громадянство?
Сергій Чаплигін
філософ, історик релігії, громадський діяч
Думки опитаних Київським міжнародним інститутом соціології українців щодо ідеї запровадження множинного громадянства розділилися майже порівну: 27% мають радше позитивне враження про нього, а 28% – радше негативне.
А що ми вкладаємо в значення громадянства?
Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net