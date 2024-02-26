О чем говорит нынешнее соотношение потерь на фронте
Военные эксперты говорят, что Россия проиграет войну, если соотношение потерь будет 1 к 5. Мы можем делать обоснованное предположение, что сейчас соотношение безвозвратных потерь – около 1 к 3,5/4. У россиян больше наших пленных, но у них непропорционально больше пропавших без вести (вспомните хотя бы мобильные крематории).
То есть у нас ситуация тяжелая, но и у противника всё в напряжении. Цифры опровергают миф о невозможности победить Россию. Мы близко от этой грани. Поэтому необходимо единство и концентрация всех сил, безысходности точно нет. И оружие.
Задержка с поставками от партнёров имеет очень страшное и наглядное математическое выражение: неизбежно начнёт выравниваться соотношение потерь. Соответственно – шанс переломить ситуацию отдалится.
Уверен, что аналитики основных партнёров все эти выкладки знают не хуже нас и своим лидерам докладывают. Ввиду чего затягивание политических решений выглядит ещё более отвратительно и контрпродуктивно.
Президент отметил, что в марте-апреле будет очень сложно. Я уже писал, что есть прямые параллели с весной 2022 года. Тогда самый страшный месяц был – май: когда решения по оружию уже были приняты, но на фронте всё заканчивалось.
Помогать и не усложнять – вот базовые установки на ближайшее время.