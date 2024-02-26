Цифры опровергают миф о невозможности победить Россию. Мы близко от этого предела

Военные эксперты говорят, что Россия проиграет войну, если соотношение потерь будет 1 к 5. Мы можем делать обоснованное предположение, что сейчас соотношение безвозвратных потерь – около 1 к 3,5/4. У россиян больше наших пленных, но у них непропорционально больше пропавших без вести (вспомните хотя бы мобильные крематории).

То есть у нас ситуация тяжелая, но и у противника всё в напряжении. Цифры опровергают миф о невозможности победить Россию. Мы близко от этой грани. Поэтому необходимо единство и концентрация всех сил, безысходности точно нет. И оружие.

Задержка с поставками от партнёров имеет очень страшное и наглядное математическое выражение: неизбежно начнёт выравниваться соотношение потерь. Соответственно – шанс переломить ситуацию отдалится.

Уверен, что аналитики основных партнёров все эти выкладки знают не хуже нас и своим лидерам докладывают. Ввиду чего затягивание политических решений выглядит ещё более отвратительно и контрпродуктивно.

Президент отметил, что в марте-апреле будет очень сложно. Я уже писал, что есть прямые параллели с весной 2022 года. Тогда самый страшный месяц был – май: когда решения по оружию уже были приняты, но на фронте всё заканчивалось.

Помогать и не усложнять – вот базовые установки на ближайшее время.

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