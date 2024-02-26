Цифри спростовують міф про неможливість перемогти Росію. Ми близько від цієї межі

Якщо підсумовувати за відкритими даними всі види наших безповоротних втрат, включно з полоненими і зниклими безвісти, це число зараз близько 50-55 тис. чоловік. Наголошую – це максимальне число і не всі у цій сумі – загиблі.

За даними групи "Інформаційний спротив", які збігаються з цифрами російських моніторингових груп, у самій Росії публічно підтверджено (некрологи, фото з цвинтарів та поминальних заходів, тощо) інформація про загибель понад 45 тис. російських військовослужбовців.

На 99% – це бойові безповоротні втрати. Таким чином, це – мінімальна цифра. Абсолютно достовірна (є імена та всі вихідні дані). Без зниклих безвісти. Без полонених. Без списаних унаслідок поранень. Без небойових втрат. З Кримом, але без (за вкрай рідкісним винятком) мешканців ОРДЛО.

Тобто, у нас 50-55 тис. – це максимум, а у них 45+ тис. – це мінімум.

Росія втрати приховує, реальна кількість убитих/померлих, згідно з непрямими ознаками, може бути в 4 рази вище публічно засвічених.

Військові експерти кажуть, що Росія програє війну, якщо співвідношення втрат буде 1 до 5. Ми можемо припустити, що зараз співвідношення безповоротних втрат – близько 1 до 3,5/4. У росіян більше наших полонених, але у них непропорційно більше зниклих безвісти (згадайте хоча б мобільні крематорії).

Тобто у нас ситуація важка, але й у противника все в напрузі. Цифри спростовують міф про неможливість перемогти Росію. Ми близько від цієї межі. Тому потрібна єдність і концентрація всіх сил, безвиході точно немає. І зброя.

Затримка з постачаннями від партнерів має дуже страшний і наочний математичний вираз: неминуче почне вирівнювати співвідношення втрат. Відповідно – шанс зламати ситуацію віддалиться.

Впевнений, що аналітики основних партнерів усі ці викладки знають не гірше за нас і своїм лідерам доповідають. Зважаючи на що затягування політичних рішень виглядає ще більш огидно і контрпродуктивно.

Президент зазначив, що у березні-квітні буде дуже складно. Я вже писав, що є прямі паралелі з весною 2022 року. Тоді найстрашніший місяць був – травень: коли рішення щодо зброї вже було ухвалено, але на фронті все закінчувалося.

Допомагати та не ускладнювати – ось базові установки на найближчий час.

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