Обновленный макроэкономический прогноз для Украины: что беспокоит больше всего
Артем Щербина
директор R&D офиса Capital Times
Дополнительными причинами выступают проблемы с обеспечением электроэнергией населения и промышленности, а также усиление торгового и бюджетного дефицита. Мы предполагаем, что охлаждение экономики приведет к отрицательному реальному ВВП Украины в IV кв. 2024 г. и I кв. 2025 г.
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