Дополнительными причинами выступают проблемы с обеспечением электроэнергией населения и промышленности, а также усиление торгового и бюджетного дефицита. Мы предполагаем, что охлаждение экономики приведет к отрицательному реальному ВВП Украины в IV кв. 2024 г. и I кв. 2025 г.