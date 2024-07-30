Економіка України демонструє ознаки сповільнення на фоні зменшення потоку фінансової допомоги з-за кордону та внутрішніх мобілізаційних процесів

Додатковими причинами виступають проблеми із забезпеченням електроенергією населення та промисловості, а також посилення торгового й бюджетного дефіциту. Ми передбачаємо, що охолодження економіки призведе до від’ємного реального ВВП України у IV кв. 2024 р. та I кв. 2025 р.

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