Оновлений макроекономічний прогноз для України: що непокоїть найбільше
Артем Щербина
директор R&D офісу Capital Times
Додатковими причинами виступають проблеми із забезпеченням електроенергією населення та промисловості, а також посилення торгового й бюджетного дефіциту. Ми передбачаємо, що охолодження економіки призведе до від’ємного реального ВВП України у IV кв. 2024 р. та I кв. 2025 р.
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