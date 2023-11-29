Фейковый видеоролик с Валерием Залужным и Марьяной Безуглой задает один важный вопрос, на который нет ответа

Не о нем. И не о ней. О нас с вами.

Приблизительно 80% украинцев не имеют критического мышления. Из них половина получает информацию в основном из анонимных Telegram-каналов (грубая оценка из актуальных социологических опросов).

Вопрос простой: переживем ли мы как нация в таких условиях следующие два года?

Качество видео и аудио, изготовленных искусственным интеллектом, растет нелинейно. Вскоре специалисты не смогут отличить фейк от настоящего. Но это неважно: уже сейчас тех специалистов никто не слушает, а каналы доступа к аудитории у них нет.

Кстати, у российских властей полный контроль над платформой Telegram. Недавнее закрытие одновременно всех башкирских Telegram-каналов по распоряжению российского правительства четко осветило эту проблему. Перехват контроля над каналами является достаточно реалистичным сценарием. Представляю, как нынешние администраторы и владельцы каналов будут бегать и пытаться объяснить, что последние посты – это не их, а размещенные там видео — фейковые.

У меня нет ответов, что делать.

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