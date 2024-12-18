Как работник Службы занятости я часто общаюсь с работодателями, и все жалуются на нехватку кадров

Война, миллионы в армии и за рубежом – причины ясны. У государства много инструментов для помощи, но многое зависит и от самого бизнеса. Вот некоторые наблюдения, которые могут пригодиться работодателям.

1. Берегите репутацию . Банально, но работает. Многие компании сокращают расходы на коммуникации и рекламу в кризис, и это сразу отражается на многих показателях. В том числе и на привлекательности компании как работодателя.

Неважно, кто вы — пекарня, производитель брусчатки, швейная фабрика или консервный завод — должны заботиться о репутации. Сегодня вакансий много, и у кандидата есть широкий выбор. Ваша компания должна быть интереснее других.

2. Предлагайте больше, и не только деньги . Обычный экономический ответ на кадровый кризис – рост зарплат. Но это не единственный ответ.

Деньги не всегда являются определяющим фактором при выборе работы. Дополнительным преимуществом могут быть жилье, медицинская страховка, уход за ребенком сотрудников во время работы, развозка, переобучение…

Несколько миллионов внутренних переселенцев остро нуждаются в жилье на новом месте жительства или готовы переехать. Для таких людей наличие корпоративного жилья может являться решающим фактором.

3. Избавляйтесь от стереотипов . Считаете, что женщина не может работать на вашем предприятии? Вероятно, ваши взгляды устарели. Женщины в "традиционно мужских" профессиях уже норма, а не исключение.

Есть предубеждения относительно людей постарше? Среди опытных работников много профи, которые дадут молодую фору.

Может, наоборот, скептически относитесь к молодым людям без опыта работы? Приложите усилия, научите человека – и получите классного мотивированного профи.

Позаботьтесь о безбарьерности рабочих мест, и сможете обеспечить хорошие условия труда для человека с инвалидностью.

Не думали ли об иностранцах? С оформлением разрешений непросто, но есть много примеров, когда иностранцы честно работают в Украине и платят налоги.

4. Автоматизируйте и оптимизируйте . Как говорится, последний по списку, но не по значению, пункт. Критически оцените бизнес-процессы в своей компании. Можно ли что-нибудь улучшить? Можно ли что-нибудь автоматизировать? Возможно, стоит уложиться самому или получить грант или льготный кредит и закупить новое оборудование? Идея покупать новое во время кризиса кажется неочевидной, но инновации сделают ваш бизнес более эффективным, и вы получите конкурентные преимущества.

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