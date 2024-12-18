Як працівник Служби зайнятості я часто спілкуюся з роботодавцями, і всі скаржаться на нестачу кадрів

Війна, мільйони у війську та за кордоном — причини зрозумілі. Держава має багато інструментів для допомоги, але багато залежить й від самого бізнесу. Ось деякі спостереження, які можуть стати у нагоді роботодавцям.

1. Бережіть репутацію. Банально, але працює. Багато компаній скорочують витрати на комунікації та рекламу під час кризи, і це одразу відбивається на багатьох показниках. Зокрема, й на привабливості компанії як роботодавця.

Неважливо, хто ви — пекарня, виробник бруківки, швейна фабрика чи консервний завод — маєте дбати про репутацію. Сьогодні вакансій багато, і кандидат має широкий вибір. Ваша компанія має бути цікавішою за інші.

2. Пропонуйте більше, і не тільки гроші. Звичайна економічна відповідь на кадрову кризу — зростання зарплат. Але це не єдина відповідь.

Гроші не завжди є визначальним фактором при виборі роботи. Додатковою перевагою може бути житло, медична страховка, догляд за дитиною співробітників під час роботи, розвозка, перенавчання…

Кілька мільйонів внутрішніх переселенців гостро потребують житла на новому місці проживання або готові переїхати. Для таких людей наявність корпоративного житла може бути вирішальним фактором.

3. Позбувайтеся стереотипів. Вважаєте, що жінка не може працювати на вашому підприємстві? Ймовірно, ваші погляди застарілі. Жінки в "традиційно чоловічих" професіях вже норма, а не виключення.

Маєте упередження щодо людей старшого віку? Серед досвідчених працівників багато профі, які дадуть фору молодим.

Може, навпаки, скептично ставитеся до молодих людей без досвіду роботи? Докладіть зусиль, навчіть людину — і отримаєте класного вмотивованого профі.

Подбайте про безбарʼєрність робочих місць, і зможете забезпечити гарні умови праці для людини з інвалідністю.

Не думали про іноземців? З оформленням дозволів непросто, але є багато прикладів, коли іноземці чесно працюють в Україні та сплачують податки.

4. Автоматизуйте та оптимізуйте. Як то кажуть, останній за списком, але не за значенням, пункт. Критично оцініть бізнес-процеси у своїй компанії. Чи можна щось покращити? Чи можна щось автоматизувати? Можливо, варто вкластися самому, або отримати грант чи пільговий кредит, і закупити нове обладнання? Ідея купувати нове під час кризи здається неочевидною, але інновації зроблять ваш бізнес більш ефективним і ви отримаєте конкурентні переваги.

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