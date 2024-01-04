Мы решили протестировать, действительно ли тексты от Chat GPT и других нейросетей не попадают в выдачу поисковиков

С доступом элементов искусственного интеллекта для широких масс их начали тестировать, где только можно. Некоторые наиболее рисковые предприниматели даже стали заменять им работников. По моему опыту примерно две трети владельцев сайтов тестировали написание текстов в нейросети Chat GPT, а некоторые из них и вообще весь контент генерировали с помощью ИИ.

У такого подхода есть очевидные плюсы.

Это бесплатно. Даже базовые версии генеративных нейросетей неплохо справляются с написанием текстов: от простых описаний товаров до сложных экспертных материалов.

С помощью ИИ можно генерировать тексты гораздо быстрее, чем напишет опытный копирайтер. Например, серьезную брендовую статью опытный специалист может создать за два дня. А с использованием нейросетей даже новичок может написать три таких за день.

А как насчет минусов? Они тоже есть. Но они гораздо менее очевидны.

Нейросети иногда представляют непроверенную или явно ложную информацию как истину, поэтому каждый материал от ИИ требует дополнительной проверки фактов.

Стиль и подача сгенерированных материалов могут сильно отличаться даже при минимальных разногласиях в постановке задачи.

Иногда нейросеть просто издает текст, состоящий только из общих фраз, без всякой конкретики.

Это существенные недостатки, но с ними можно справиться. К примеру, можно сгенерировать десяток текстов на одну тему и просто скомпилировать один, но приемлемого качества. Однако есть один минус, который полностью перекрывает все положительные моменты и просто делает невозможным использование ИИ для создания контента для сайтов: поисковики не видят тексты, созданные нейросетями.

Мы в Revalin решили протестировать, действительно ли тексты от Chat GPT и других нейросетей плохо индексируются и почти никогда не попадают в выдачу поисковиков.

Итак, для анализа мы взяли нашу блоговую статью, написанную несколько месяцев назад. Она хорошо проиндексировалась, вышла в топ выдачи по нескольким запросам и собрала около 20 000 прочтений. А потом наши специалисты с помощью Chat GPT сделали три рерайта на нее. По плану, стилю и фактажу все осталось примерно так же, но сами тексты написал ИИ — мы специально редактировали его по минимуму.

Далее эти три рерайта мы опубликовали на агрегаторах и подождали месяц. Результат нас удивил.

Все три ИИ-текста были проиндексированы, но вообще не пробивались в Google ни по одной из ключевых фраз. Органических прочтений статей было почти ноль — для поисковиков их словно не существовало. Положительного веса такие ссылки также не прибавляют, ведь находятся в теневом бане.

Это значит только одно — поисковики включили собственные фильтры, не пропускающие тексты, сгенерированные ИИ. Так они пытаются показывать только полезные материалы и уберечь пользователей от тысяч низкокачественных искусственных текстов.

Если на собственном сайте опубликовать сгенерированный нейросетями контент, сайт попадет в теневой бан и просто не будет появляться в выдаче. Целевая аудитория просто не будет видеть портал даже по прямым запросам. Это практически полностью закрывает развитие сайта и работу с аудиторией – на одной рекламе далеко не уедешь.

Чтобы выйти из теневого бана, придется полностью переписать тексты на сайте, а иногда даже нужно сменить домен. В долгосрочной перспективе недополученная прибыль будет в разы или в десятки раз выше, чем стоимость качественных текстов у копирайтера или контент-агентства.

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