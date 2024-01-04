Ми вирішили протестувати, чи дійсно тексти від ChatGPT та інших нейромереж не потрапляють у видачу пошуковиків

З доступом елементів штучного інтелекту для широкого загалу їх почали тестувати де тільки можна. Деякі найбільш ризикові підприємці навіть почали замінювати ним працівників. З мого досвіду, приблизно дві третини власників сайтів тестували написання текстів у нейромережі ChatGPT, а деякі з них і взагалі весь контент генерували за допомогою ШІ.

У такого підходу є очевидні плюси.

Це безкоштовно. Навіть базові версії генеративних нейромереж непогано справляються з написанням текстів: від простих описів товарів до складних експертних матеріалів.

З допомогою ШІ можна генерувати тексти набагато швидше, ніж напише досвідчений копірайтер. Для прикладу: серйозну брендову статтю досвідчений спеціаліст може створити за два дні. А з використанням нейромереж навіть новачок може написати три таких за день.

А як щодо мінусів? Вони також є. Але вони менш очевидні.

Нейромережі інколи подають неперевірену або явно хибну інформацію як істину, тому кожен матеріал від ШІ потребує додаткової перевірки фактів.

Стиль та подання згенерованих матеріалів можуть сильно відрізнятися навіть у мінімальних розбіжностях у формулюванні завдання.

Інколи нейромережа просто видає текст, який складається лише з загальних фраз, без жодної конкретики.

Це істотні недоліки, але з ними можна справитися. Наприклад, можна згенерувати десяток текстів на одну тему і просто скомпілювати один, але прийнятної якості. Проте є один мінус, який повністю перекриває усі позитивні моменти та просто робить неможливим використання ШІ для створення контенту для сайтів: пошукові системи не бачать тексти, створені нейромережами.

Ми в Revalin вирішили протестувати, чи дійсно тексти від ChatGPT та інших нейромереж погано індексуються та майже ніколи не потрапляють у видачу пошуковиків.

Отже, для аналізу ми взяли нашу блогову статтю, написану кілька місяців тому. Вона добре проіндексувалася, вийшла в топ видачі за кількома запитами та зібрала близько 20 000 прочитань. А потім наші спеціалісти за допомогою ChatGPT зробили три рерайти на неї. За планом, стилем та фактажем все залишилося приблизно так само, але самі тексти написав ШІ — ми спеціально редагували його по мінімуму.

Далі ці три рерайти ми опублікували на агрегаторах та почекали місяць. Результат нас здивував.

Усі три ШІ-тексти були проіндексовані, але взагалі не пробивалися в Google за жодною з ключових фраз. Органічних прочитань статей було майже нуль — для пошуковиків їх наче не існувало. Позитивної ваги такі посилання також не додають, адже знаходяться в тіньовому бані.

Це значить лише одне — пошукові системи увімкнули власні фільтри, які не пропускають тексти, згенеровані ШІ. Так вони намагаються показувати тільки корисні матеріали та убезпечити користувачів від тисяч низькоякісних штучних текстів.

Якщо на власному сайті опублікувати згенерований нейромережами контент, то сайт потрапить у тіньовий бан і просто не з’являтиметься у видачі. Цільова аудиторія просто не бачитиме портал навіть за прямими запитами. Це практично повністю закриває розвиток сайту та роботу з аудиторією — на одній рекламі далеко не заїдеш.

Щоб вийти з тіньового бану, доведеться повністю переписати тексти на сайті, а інколи навіть потрібно змінити домен. У довгостроковій перспективі недоотриманий прибуток буде в рази або десятки разів вищим, ніж вартість якісних текстів у копірайтера або контент-агенції.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net