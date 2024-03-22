Упали ли от этого доходы российского бюджета, а значит, способность Путина вести войну? В том-то и дело, что нет

Если бы удары по российским НПЗ действительно меняли ситуацию радикально, можно было бы возмущаться. Материальные утраты русских олигархов от разрушения НПЗ? Они есть, это приятно. Но это не изменяет ситуацию кардинально. В России незначительно поднялись цены на бензин. Да, это приятно. Это будет провоцировать инфляцию. Но опять же, не кардинально.

Упали ли от этого доходы российского бюджета, а значит, способность Путина вести войну? В том-то и дело, что нет. Потому что это привело к росту цен на мировых рынках нефти. Так отреагировал рынок. Мы можем считать его поведение не логичным, но рынок есть рынок. Следовательно, цены на нефть выросли. Россия перенаправила неперерабатываемую нефть на экспорт. И доходы от экспорта россиян увеличились. Потому что сырой нефти Россия продает гораздо больше, чем продавала бензина до обстрелов. Бинго.

Или нам это выгодно? Риторический вопрос, правда. Пока наши атаки на российские НПЗ не приносили желаемого результата. А, напротив, увеличивали доходы российского бюджета. Возможно, это была только половина дела. Возможно, мы должны вынести всю нефтепереработку и это как-то иначе повлияло бы на ситуацию. Но опять же те заводы, которые нам не достижимы, давали бы достаточно топлива для российской армии. А дефицит бензина на внутреннем рынке в России вряд ли повлек бы за собой существенное изменение в поведении агрессора.

И да, мы можем сколь угодно говорить, что помощь нам в интересах Соединенных Штатов. Но давайте другие страны будут сами определять для себя, что для них приоритет. И будем просто радоваться, что сложились обстоятельства, что весь западный мир сейчас поддерживает Украину. Ибо этого могло и не быть. И тогда результат противостояния с Россией был бы совсем иным…

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