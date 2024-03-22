Чи впали від цього доходи російського бюджету, а отже, здатність Путіна вести війну? У тому й справа, що ні

Якби удари по російських НПЗ справді змінювали ситуацію радикально, то можна б було обурюватися. Матеріальні втрати російських олігархів від руйнування НПЗ? Вони є, це приємно. Але це не змінює ситуацію кардинально. У Росії незначно піднялися ціни на бензин. Так, це приємно. Це стимулюватиме інфляцію. Але знов-таки, не кардинально.

Чи впали від цього доходи російського бюджету, а отже, здатність Путіна вести війну? У тому й справа, що ні. Бо це призвело до зростання цін на світових ринках на нафту. Так відреагував ринок. Ми можемо вважати його поведінку нелогічною, але ринок є ринок. Отже, ціни на нафту зросли. Росія перенаправила ту нафту, яку не переробляє, на експорт. І доходи від експорту росіян збільшилися. Тому що сирої нафти Росія продає набагато більше, ніж продавала бензину до обстрілів. Бінго.

Чи нам це вигідно? Риторичне питання, правда ж? Поки що наші атаки на російські НПЗ не приносили бажаного результату. А, навпаки, збільшували доходи російського бюджету. Можливо, це була лише половина справи. Можливо, ми мали б винести все нафтоперероблення і це якось інакше вплинуло б на ситуацію. Але знов-таки, ті заводи, які нам не досяжні, давали б достатньо палива для російської армії. А дефіцит бензину на внутрішньому ринку в Росії навряд чи спричинив би суттєву зміну в поведінці агресора.

І так, ми можемо скільки завгодно говорити, що допомога нам в інтересах Сполучених Штатів. Але давайте інші країни будуть самі визначати для себе, що для них є пріоритетом. І просто радітимемо, що так склалися обставини, що весь західний світ зараз підтримує Україну. Бо цього могло і не бути. І тоді результат протистояння з Росією був би зовсім інший…

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