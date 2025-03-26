Беспошлинная торговля с ЕС дала украинским производителям преимущества, но льготы не могут длиться вечно. Нужно искать новые рынки сбыта

LIGA.net тестирует новый формат колонок – голосовые "мысли" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом.

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