Безмитна торгівля з ЄС дала українським виробникам переваги, але пільги не можуть тривати вічно. Треба шукати нові ринки збуту

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