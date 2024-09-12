Учитывая, что они достаточно осторожны с названиями (с марта 2023 г. они не добавили даже 4.1. к названию GPT, хотя сделали много заметных апгрейдов), это уже интересно.

Еще интереснее, это насколько эта модель становится умнее, согласно их техническому блогу.

Первое, они пишут, что модель превосходит уровень кандидатов наук (PhD) в решении задач по физике, химии, биологии. Вдумайтесь в это. Это модель, которая становится доступной с сегодняшнего дня (хотя я так думаю технически не всем даже платным пользователям, практически доступ как правило предоставляют в течение недель). Сентябрь 2024 года. Уровень PhD. Вернее лучше.

Во-вторых, в экзамене на отбор на Международную Математическую Олимпиаду GPT4о (текущая лучшая модель) правильно решает 13% задач. GPTо1 – новая модель – решает 83% задач. Вдумайтесь в эту разницу. Скоро эта метрика станет нерелевантной. Нужно будет придумать более сложные задачи, чтобы понимать, модели ли становятся лучше.

Третье, в соревновательных задачах по программированию GPT4о решает правильно 11% задач, GPTо1 – 89% задач.

Модель выглядит так, что не существенно больше, чем GPT4, 4о, но ее натренировали решать задачи существенно иначе. "Думать" дольше, строить "цепочку мыслей", пробовать разные варианты, оценивать их, исправлять свои ошибки, и уже тогда издавать "отрефлексированный" вариант решения.

Для простых вопросов она скорее всего будет слишком медленной и "умной". Но для сложных выглядит как gamechanger.

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