Враховуючи, що вони досить обережні з назвами (від березня 2023 вони не додали навіть 4.1. до назви GPT, хоча зробили багато помітних апгрейдів), це вже цікаво.

Ще цікавіше, це наскільки ця модель стає розумнішою, згідно їх технічного блогу.

Перше, вони пишуть, що модель перевершує рівень кандидатів наук (PhD) у вирішенні задач з фізики, хімії, біології. Вдумайтесь в це. Це модель яка стає доступною від сьогодні (хоча я так думаю технічно не всім навіть платним користувачам, практично доступ як правило надають впродовж тижнів). Вересень 2024. Рівень PhD. Точніше краще.

Друге, в екзамені на відбір на Міжнародну Математичну Олімпіаду GPT4о (поточна найкраща модель) правильно розв'язує 13% задач. GPTо1 – нова модель – розв'язує 83% задач. Вдумайтесь в цю різницю. Скоро ця метрика стане нерелевантною. Потрібно буде придумати складніші задачі, щоб розуміти чи моделі стають кращими.

Третє, в змагальних задачах з програмування GPT4о вирішує правильно 11% задач, GPTо1 – 89% задач.

Модель виглядає так, що не є суттєво більшою ніж GPT4, 4о, але її натренували вирішувати задачі суттєво інакше. "Думати" довше, будувати "ланцюжок думок", пробувати різні варіанти, оцінювати їх, виправляти свої помилки, і вже тоді видавати "відрефлексований" варіант рішення.

Для простих питань вона швидше всього буде надто повільною і "зарозумною". Але для складних виглядає як gamechanger.

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