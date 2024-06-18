В последние годы британская политика страдает от двух конкурирующих сил, когда дело доходит до Европы.

С одной стороны, понимание того, что Соединенному Королевству и ЕС необходимо взаимодействовать через их близость и важность друг для друга, а также через общие ценности и интересы.

С другой стороны, отношения Великобритании с Европой не интересны большинству людей – будь то избиратели или политики. Вопросы часто кажутся далекими и сложными, трудно определить, кто победитель или проигравший, и это, кажется, не имеет ничего общего с метафорической ценой хлеба.

После публикации всех основных партийных манифестов европейский вопрос снова исчез с повестки дня. В своем манифесте консерваторы лишь вскользь говорят о "преимуществах Brexit".

Либерал-демократы перенесли свою когда-то тотемическую политику возвращения в ЕС на исходе своего документа. Reform UK ведет свою кампанию на сообщениях о находящейся в упадке стране вместо того, чтобы поставить Brexit, начальную причину, на повестку дня.

Точно так же лейбористы отодвинули отношения с ЕС на обочину, скованные собственным жестким языком о том, чтобы не отменять основы соглашений. Даже комментарии теневого канцлера Рэйчел Ривз по поводу лучших сделок для химической промышленности или лондонского Сити имеют мало очевидного смысла.

Хотя все это может быть разумной политикой в контексте выборов, где относительно немногие избиратели считают этот вопрос важным, в долгосрочной перспективе он связан с рисками.

Важнейший риск состоит в том, с чего мы начали: Великобритания и ЕС не могут не иметь значения друг для друга. Независимо от формальных условий отношений, события с одной стороны канала действительно влияют на происходящее с другой.

Хорошим примером является консолидация радикальных правых на выборах в Европейский парламент в начале этого месяца. Увеличение присутствия этих партий в принятии решений будет означать изменения в политике ЕС по всем направлениям. Ужесточение давления относительно защиты бизнеса ЕС от внешней конкуренции может создать новые препятствия для торговли или сотрудничества с Великобританией, даже если не будут изменены соответствующие договоры.

Подобным образом неожиданные парламентские выборы во Франции, вызванные плохой результативностью партии президента Эммануэля Макрона на тех европейских выборах, могут привести к тому, что французское правительство станет более нестабильным в своей европейской политике или просто не сможет принимать никаких решений. Любой вариант сформирует ЕС так же, как двусторонние франко-британские отношения.

ЕС, как и Великобритания, постоянно развивается и реагирует на взаимодействие разных интересов. И поскольку он никогда не стоит на месте, выбор не иметь более активной политической позиции становится определенным риском.

Договоренности после Brexit, введенные в конце 2020 года соглашением о торговле и сотрудничестве , были в значительной степени заполнителем. Это создало рамки для взаимодействия между ЕС и Великобританией вместе с (достаточно ограниченным) списком пожеланий, которые нужно сделать.

Как показало вторжение в Украину в 2022 году, даже эти рамки оказались непригодными для решения острой проблемы, вызывающей общую обеспокоенность. Вот почему развивается система неформального сотрудничества вне этого соглашения по безопасности и обороне. Все нуждаются в более комплексной и активной политике со стороны правительств.

Более того, номинальные приоритеты партий, участвующих в этих выборах – экономический рост, улучшение общественных услуг, действия относительно окружающей среды – все имеют европейское измерение. От либерализации торговли до эффективного ценообразования на выбросы углерода и доступа к квалифицированным мигрантам любое будущее правительство найдет как возможности, так и проблемы в сотрудничестве с ЕС, вокруг или против ЕС.

Отсутствие публичного обсуждения – проблема. Но важнее, что все стороны могли бы рассмотреть, как неспособность идентифицировать такие перекрестные связи и управлять ими влияет на их программы. Это справедливо вне зависимости от того, чего хочет партия и независимо от того, какие отношения существуют с ЕС.

Чем меньше политики сейчас говорят о выборе, который необходимо сделать, и о последствиях, которые он может иметь, тем больше им придется разрешать ситуации в ближайшие годы.

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