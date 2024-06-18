В останні роки британська політика страждає від двох конкурентних сил, коли справа доходить до Європи.

З одного боку, є розуміння того, що Сполученому Королівству та ЄС необхідно взаємодіяти через їх близькість і важливість одне для одного, а також через спільні цінності та інтереси.

З іншого боку, стосунки Великої Британії з Європою не цікаві більшості людей – чи то виборцям, чи то політикам. Питання часто здаються далекими та складними, важко визначити, хто переможець чи переможений, і це, здається, не має нічого спільного з метафоричною ціною хліба.

Після публікації всіх основних партійних маніфестів європейське питання знову зникло з порядку денного. У своєму маніфесті консерватори лише побіжно говорять про "переваги Brexit".

Ліберал-демократи перенесли свою колись тотемічну політику повернення до ЄС на кінець свого документа. Reform UK веде свою кампанію на повідомленнях про країну, яка перебуває в занепаді, замість того, щоб поставити Brexit, початкову причину, на порядок денний.

Так само лейбористи відсунули відносини з ЄС на маргінес, стримані власною твердою мовою про те, щоб не скасовувати основи угод. Навіть коментарі тіньового канцлера Рейчел Рівз щодо кращих угод для хімічної промисловості чи лондонського Сіті мають мало очевидного змісту.

Хоча все це може бути розумною політикою в контексті виборів, де відносно небагато виборців вважають це питання важливим, у довгостроковій перспективі воно пов’язане з ризиками.

Найважливіший ризик полягає в тому, з чого ми почали: Велика Британія та ЄС не можуть не мати значення одне для одного. Незалежно від формальних умов відносин, події з одного боку каналу справді впливають на те, що відбувається з іншого.

Хорошим прикладом є консолідація радикальних правих на виборах до Європейського парламенту на початку цього місяця. Збільшення присутності цих партій в ухваленні рішень означатиме зміни в політиці ЄС за всіма напрямками. Посилення тиску щодо захисту бізнесу ЄС від зовнішньої конкуренції може створити нові перешкоди для торгівлі чи співпраці з Великою Британією, навіть якщо не буде змінено відповідні договори.

Подібним чином несподівані парламентські вибори у Франції, спричинені поганою результативністю партії президента Еммануеля Макрона на європейських виборах, можуть призвести до того, що французький уряд стане більш нестабільним у своїй європейській політиці або таким, який просто не зможе ухвалювати жодних рішень. Будь-який варіант сформує ЄС так само, як двосторонні франко-британські відносини.

ЄС, як і Велика Британія, постійно розвивається та реагує на взаємодію різних інтересів. І оскільки він ніколи не стоїть на місці, вибір не мати більш активної політичної позиції стає певним ризиком.

Домовленості після Brexit, запроваджені угодою про торгівлю та співпрацю наприкінці 2020 року, були значною мірою заповнювачем. Це створило рамки для взаємодії між ЄС і Великою Британією разом із (досить обмеженим) списком побажань, які потрібно зробити.

Як показало вторгнення в Україну у 2022 році, навіть ці рамки виявилися непридатними для розв'язання гострої проблеми, що викликає спільне занепокоєння. Ось чому розвивається система неформальної співпраці за межами цієї угоди з безпеки та оборони. Усі потребують більш комплексної та активної політики з боку урядів.

До того ж номінальні пріоритети партій, які беруть участь у цих виборах – економічне зростання, покращення громадських послуг, дії щодо навколишнього середовища – усі мають європейський вимір. Від лібералізації торгівлі до ефективного ціноутворення на викиди вуглецю та доступу до кваліфікованих мігрантів будь-який майбутній уряд знайде як можливості, так і проблеми у співпраці з ЄС, навколо чи проти ЄС.

Відсутність громадського обговорення — проблема. Але важливіше, що всі сторони могли б розглянути, як нездатність ідентифікувати такі перехресні зв'язки й керувати ними впливає на їх програми. Це не залежить від того, чого хоче партія, і не залежить від того, які відносини з ЄС.

Що менше політики зараз говорять про вибір, який необхідно зробити, і про наслідки, які він може мати, то більше їм доведеться вирішувати проблем найближчими роками.

Оригінал

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