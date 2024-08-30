Иран, вероятно, пытается найти середину между апрельским ударом и несколько более сильным ответом. Это явно требует времени

Неделями Израиль ожидал большого нападения со стороны Хезболлы в ответ на убийство командира Хезболлы Фуада Шукра в Ливане в конце июля. Рано в воскресенье 25 августа эта атака наконец-то произошла – и Израиль, очевидно, был готов. Израильтяне утверждают, что сорвали то, что могло быть широкомасштабным нападением на Хезболлу. В то же время Хезболла также заявила об успехе.

Очевидно, что на этом этапе и Израиль, и Хезболла отступили от дальнейших действий. Хезболла заявила, что это лишь первый этап ее ответа на убийство Шукра и что она оставляет за собой право нанести дальнейшие удары после оценки успеха воскресной операции. Считается, что Хезболла способна запускать 3000 ракет в день, если начнется полномасштабная война.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что это еще не конец истории и Израиль нанесет продолжение удара, если потребуется.

В своей речи на видео в воскресенье Хасан Насралла, лидер Хезболлы, казалось, извинялся перед ливанским народом за то, что поставил их в такое положение. И это, пожалуй, неудивительно, потому что Хезболла является как политическим, так и военным деятелем и ей нужно убедиться, что она продолжает получать голоса в политической системе Ливана.

Большинство аналитиков предполагали, что возможно скоординированное нападение из мести как за убийство Шукра в Бейруте, так и за убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране в июле. Это, возможно, включало ракеты из Ирана, Хезболлы в Ливане, а также повстанцев-хуситов в Йемене и шиитских групп боевиков в Сирии и Ираке.

Но этого не случилось. И это может означать несколько моментов.

Во-первых, на этом этапе Иран, вероятно, пытается найти самый лучший способ ответить на убийство Гании. В апреле он отправил более 300 ракет, беспилотников и ракет в Израиль в ответ на бомбардировку иранского дипломатического здания в Дамаске, во время которого погибли несколько членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Но практически все они были сбиты, и серьезных повреждений не было.

Повторение этого означало бы, что у Ирана действительно нет возможности принять серьезные меры против Израиля.

В то же время Иран также не хотел бы наносить больший ответный удар, поскольку это могло бы спровоцировать более широкую войну. И Тегеран не хочет давать американцам или израильтянам повод согласованной атаки на его ядерные объекты.

Так что Иран, вероятно, пытается найти середину между апрельским ударом и несколько более сильным ответом. Это явно требует времени.

Это также может указывать на то, что внутри Ирана идут дебаты между окружением новоизбранного президента Масуда Пезешкиана, который, как известно, несколько умерен (с точки зрения Ирана), и КСИР, который угрожал очень жестким ответом Израилю в определенное время.

Возможно, Иран просто решил, что будет отвечать Израилю только через своих доверенных лиц: ограниченные атаки Хезболлы и хуситов – это все, что он готов сделать на этом этапе. Но это не значит, что опасность миновала, потому что такие враждующие антагонисты всегда могут неправильно понять сообщение.

Нетаньяху также находится под постоянным давлением со стороны правого крыла своего кабинета, давно выступающего за ликвидацию угрозы Хезболлы на северной границе Израиля, хотя это очень сложная задача. Израиль пробовал это уже однажды в 2006 году и, в сущности, провалился.

Кроме того, около 60 000 израильтян были вынуждены покинуть свои дома на севере Израиля и проживают во временных жилищах из-за угрозы Хезболлы. Они хотят, чтобы Нетаньяху сделал для них более безопасным возвращение.

Отвечать на военные угрозы на двух фронтах Израиля сложно. Вооруженные силы Израиля уже почти 11 месяцев борются с ХАМАСом в Газе и в определенной степени защищают север Израиля от нападений Хезболлы.

Постоянная израильская армия тоже не так велика. Она имеет всего около 169 000 регулярных войск, то есть она должна полагаться на до 300 000 резервистов для удовлетворения своих текущих потребностей.

И проблема с привлечением на службу резервистов: это бьет по экономике, так как они оставляют работу. Буквально за последние пару недель агентство Fitch Ratings снизило рейтинг Израиля с А до А минус, что отражает тот факт, что экономика функционирует не так хорошо, как должна была бы. Страна на вечной войне, и военные хотят отдохнуть.

Однако Нетаньяху осторожно относится к любой паузе в боях, поскольку это может нарушить его коалицию и спровоцировать выборы, которые он, вероятно, проиграет.

Вся его стратегия после нападения ХАМАС 7 октября заключалась в том, чтобы восстановить свои полномочия в сфере безопасности. Ему нужно продемонстрировать, что он может противостоять любой угрозе Израиля, чтобы восстановить веру общественности в него. Для этого он должен восстановить доверие тех, кто живет на севере Израиля, и остановить атаки со стороны Хезболлы.

Так что мы застряли в петле, из которой не выберемся, пока не произойдет прорыв в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. И учитывая препятствия, которые остаются с обеих сторон, трудно предположить, что это произойдет в ближайшее время.

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