Іран, ймовірно, намагається знайти середину між квітневим ударом і трохи сильнішою відповіддю. Це явно потребує часу

Тижнями Ізраїль очікував великого нападу з боку Хезболли у відповідь на вбивство командира Хезболли Фуада Шукра в Лівані наприкінці липня. Рано в неділю 25 серпня ця атака нарешті сталася – і Ізраїль, очевидно, був готовий. Ізраїльтяни стверджують, що зірвали те, що могло бути широкомасштабним нападом Хезболли. Водночас Хезболла також заявила про успіх.

Очевидно, що на цьому етапі і Ізраїль, і Хезболла відступили від будь-яких подальших дій. Хезболла заявила, що це лише перший етап її відповіді на вбивство Шукра і що вона залишає за собою право завдати подальших ударів після оцінки успіху недільної операції. Вважається, що Хезболла здатна запускати 3000 ракет на день, якщо почнеться повномасштабна війна.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що це ще не кінець історії і Ізраїль завдасть продовження удару, якщо буде потрібно.

У своїй промові на відео в неділю Хасан Насралла, лідер Хезболли, здавалося, вибачався перед ліванським народом за те, що поставив їх у таке становище. І це, мабуть, не дивно, тому що Хезболла є як політичним, так і військовим діячем і їй потрібно переконатися, що вона продовжує здобувати голоси в політичній системі Лівану.

Більшість аналітиків припускали, що можливий скоординований напад із помсти як за вбивство Шукра в Бейруті, так і за вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані в липні. Це, можливо, включало ракети з Ірану, Хезболли в Лівані, а також повстанців-хуситів в Ємені та шиїтських груп бойовиків у Сирії та Іраку.

Але цього не сталося. І це може означати кілька речей.

По-перше, на цьому етапі Іран, ймовірно, намагається знайти найкращий спосіб відповісти на вбивство Ганії. У квітні він відправив понад 300 ракет, безпілотників і ракет до Ізраїлю у відповідь на бомбардування іранської дипломатичної будівлі в Дамаску, під час якого загинули кілька членів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Але практично всі вони були збиті, і серйозних пошкоджень не було.

Повторення цього означало б, що Іран справді не має можливості вжити серйозних заходів проти Ізраїлю.

Водночас Іран також не хотів би завдавати більшого удару у відповідь, оскільки це могло б спровокувати ширшу війну. І Тегеран не хоче давати американцям чи ізраїльтянам привід для узгодженої атаки на його ядерні об’єкти.

Отже, Іран, ймовірно, намагається знайти середину між квітневим ударом і трохи сильнішою відповіддю. Це явно потребує часу.

Це також може вказувати на те, що всередині Ірану точаться дебати між тими, хто оточує новообраного президента Масуда Пезешкіана, який, як відомо, є дещо поміркованим (з погляду Ірану), і КВІР, який погрожував дуже жорсткою відповіддю Ізраїлю у певний час.

Можливо, Іран просто вирішив, що відповідатиме Ізраїлю лише через своїх довірених осіб: обмежені атаки Хезболли та хуситів – це все, що він готовий зробити на цьому етапі. Але це не означає, що небезпека позаду, тому що такі ворогуючі антагоністи завжди мають можливість неправильно зрозуміти повідомлення.

Нетаньягу також знаходиться під постійним тиском з боку правого крила свого кабінету, яке давно виступає за ліквідацію загрози Хезболли на північному кордоні Ізраїлю, хоча це дуже складне завдання. Ізраїль пробував це вже один раз у 2006 році і, по суті, провалився.

Крім того, близько 60 000 ізраїльтян були змушені покинути свої домівки на півночі Ізраїлю та проживають у тимчасових помешканнях через загрозу Хезболли. Вони хочуть, щоб Нетаньягу зробив для них безпечнішим повернення.

Відповідати на військові загрози на двох фронтах Ізраїлю важко. Збройні сили Ізраїлю вже майже 11 місяців борються з ХАМАС у Газі та певною мірою захищають північ Ізраїлю від нападів Хезболли.

Постійна ізраїльська армія також не така велика. Вона має лише близько 169 000 регулярних військ, тобто вона повинна покладатися на до 300 000 резервістів для задоволення своїх поточних потреб.

І проблема із залученням до служби резервістів: це б’є по економіці, бо вони залишають роботу. Буквально за останні пару тижнів агентство Fitch Ratings знизило рейтинг Ізраїлю з А до А мінус, що відображає той факт, що економіка функціонує не так добре, як мало б бути. Країна на вічній війні, і військові хочуть відпочити.

Однак Нетаньягу обережно ставиться до будь-якої паузи у боях, оскільки це може порушити його коаліцію та спровокувати вибори, які він, ймовірно, програє.

Вся його стратегія після нападу ХАМАС 7 жовтня полягала в тому, щоб відновити свої повноваження з безпеки. Йому потрібно продемонструвати, що він може протистояти будь-якій загрозі Ізраїлю, щоб відновити віру громадськості в нього. Для цього він повинен відновити довіру тих, хто живе на півночі Ізраїлю, і зупинити атаки з боку Хезболли.

Тож ми застрягли в петлі, з якої не виберемося, доки не відбудеться прорив у переговорах про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. І враховуючи перешкоди, які залишаються з обох сторін, важко передбачити, що це станеться найближчим часом.

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