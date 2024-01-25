Следует помнить, что нет такого злодеяния, на которое россияне не пойдут ради пропаганды

И наши воины, ранее вернувшиеся из плена, и эксперты уже нашли целый ряд нестыковок в российской истории с упавшим самолетом. Скоро картина прояснится.

Хочу обратить внимание на другое.

Какое событие на днях было ключевым для РФ?

Решение турецкого парламента о Швеции в НАТО. Еще один "нож в спину".

Вчера резко заерзал Орбан. Еще господин Сийярто смертельно пугался "писем с угрозами на украинском языке" и забивал этой чепухой эфир. А вчера венгерский вождь бессвязно звонил всем и рассказывал, как Венгрия хочет Швецию в НАТО.

Очень неприятная история для Москвы, которую в таких случаях обычно перебивают чем-нибудь. Масштабная истерика вокруг падения самолета – это способ вытеснить историю с изменой Турции и петлянием Венгрии. Поэтому в продвижение сигнала включились разные говорящие головы, а также стада ботов.

Если Швецию примут в НАТО до выборов Путина (а все к тому идет), это будет еще один плохой сигнал о реальных результатах его правления.

Потому вообще не удивлюсь, если россияне устроили провокацию со своим самолетом. Следует помнить, что нет такого злодеяния, на которое россияне не пойдут ради пропаганды.

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