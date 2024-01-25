Потрібно пам'ятати, що немає такого злодіяння, на яке росіяни не підуть заради пропаганди

І наші воїни, яких раніше повернули з полону, і експерти вже знайшли цілу низку нестикувань у російській історії з літаком, що впав. Скоро картина проясниться.

Хочу звернути увагу на інше.

Яка подія днями була ключовою для РФ?

Рішення турецького парламенту про Швецію в НАТО. Ще один "ніж у спину".

Вчора різко засовався пан Орбан. Ще пан Сійярто смертельно лякався "листів з погрозами українською мовою" і забивав цією нісенітницею ефір. А вчора угорський вождь безладно дзвонив усім і розповідав, як Угорщина хоче Швецію в НАТО.

Дуже неприємна історія для Москви, яку в таких випадках зазвичай перебивають чимось. Масштабна істерика навколо падіння літака – це спосіб витіснити історію із "зрадою" Туреччини та петлянням Угорщини. Тому в просування сигналу включилися різні голови, "що говорять", а також стада ботів.

Якщо Швецію приймуть до НАТО до виборів Путіна (а все до того йде), це буде ще один поганий сигнал про реальні результати його правління.

Тому взагалі не здивуюсь, якщо росіяни влаштували провокацію зі своїм літаком. Потрібно пам'ятати, що немає такого злодіяння, на яке росіяни не підуть заради пропаганди.

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