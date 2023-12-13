Сто дней. Каждый день мы платим самую высокую цену за нашу свободу. Поэтому, отвечая за финансы и эффективность затрат, ключевым является то, насколько качественно мы используем время, наш главный ресурс. Нам есть о чем отчитаться. Следующая задача – не потерять курс и двигаться еще быстрее.

Разумная планировка . Бюджет Минобороны на 2024 год составлен по образцу НАТО. Это позволяет более четко прослеживать приоритеты в расходовании денег и стратегически определять их распределение. Сейчас более двух третей нашего бюджета направляем на людей – денежное довольствие, содержание, обучение, боевые доплаты. В получении вооружения во многом полагаемся на партнеров, в то же время развиваем собственные производства. Это справедливо и оправдано.

На следующие годы ставим перед собой задачу разработать долговременный план финансирования отрасли по множеству сценариев, в частности с точки зрения траектории партнерской поддержки. Переход на расходную номенклатуру НАТО также позволяет нам эффективно учиться военному бюджетированию в этих странах и готовиться к вступлению в Альянс.

Эффективный контроль использования ресурсов. Наибольшую часть работы пока составляет аудит и контроль расходования средств. Результаты в преодолении коррупции от новой команды Минобороны ожидают все – и общество, и страны-партнеры НАТО и ЕС. Однако системные оползни в преодолении коррупции произойдут только тогда, когда мы построим действенные механизмы защиты от нее. Работаем над этим, но в изменениях требуется время, а пока наибольшая работа достается внутренним аудиторам министерства.

Только за последний квартал этого года они установили финансовые нарушения и риски потери активов более чем на 10 миллиардов гривен. Причем возмещение и устранение подавляющей части из них организовано непосредственно во время проведения внутренних аудитов. К дисциплинарной и материальной ответственности привлечены более трехсот человек. Вопрос о привлечении к другим видам ответственности решается после передачи результатов внутренних аудитов в правоохранительные органы.

Нулевая терпимость к коррупции. Мы максимально зачищаем метастазы финансовых злоупотреблений. И будем это делать, пока стабильно не заработает новая антикоррупционная архитектура, которую мы строим.

Этот процесс нарабатываем с новыми заинтересованными сторонами, среди которых Общественный антикоррупционный совет при Минобороны, Офис по поддержке изменений, а также ведущие антикоррупционные эксперты Независимой антикоррупционной комиссии НАКО, Центра по добропорядочности в оборонном секторе CIDS и другие.

В то же время мы уже обновляем систему закупок по принципам Программы НАТО по развитию добродетели, целостности, прозрачности и снижению коррупционных рисков в работе оборонных и институций безопасности. В рамках Офиса по поддержке изменений при Минобороны стартовала разработка новых подходов к регулированию цены закупок у единственного поставщика. Также независимые эксперты будут внедрять новую стратегию управления ценами на закупочные позиции и контролировать процессы заключения соглашений с поставщиками. Обеспечение конкурентности и обоснованности цен на продукцию или услуги – прямой рычаг снижения неуместных издержек или вероятности коррупционных схем.

Кроме того, чтобы каждое заинтересованное лицо могло сообщить о таких случаях, Минобороны будет подключено к порталу разоблачителей НАПК. Каждый, кто имеет информацию о злоупотреблениях, должен быть услышан.

Борьба со злоупотреблениями в отношении боевых выплат . Мы также приняли ряд сложных решений по устранению злоупотреблений с начислением боевых выплат. Внутренний аудит выявил в этой сфере нарушения, причем речь идет не об единичных случаях, когда справедливость начисления трудно определить, а об откровенных и серьезных манипуляциях, когда боевые доплаты получали люди, чья деятельность действительно не имела ничего общего с выполнением боевых задач.

На наш взгляд, такие манипуляции – это острое нарушение и циничное проявление несправедливости по отношению к защитникам. Именно поэтому эти злоупотребления даже более опасны, чем просто нецелевое или неэффективное использование средств. Подход Минобороны прост и справедлив: боевые выплаты – за боевые задания. Приняты как системные шаги, так и реагирование в правовом поле для случаев, выявленных аудитом.

Эти системные шаги, а не только "инициирование производств", даются очень тяжело. Один из главных врагов для этих изменений – как у нас, так и на передовой – это бумажная волокита, которую мы должны обесточить. Пока тот объем бюрократической работы, который вынуждены выполнять комадиры вместо планирования боевых задач, ненормальный. Чтобы доказать, что подчиненный боец действительно сражался на передовой, или что именно он уничтожил вражеский танк (за это, например, государством установлена существенная справедливая доплата к денежному обеспечению), нужно заполнить кипы бумаг, а во втором случае – еще и обеспечить фото- или видеофиксацию. Мы работаем над решением, но похоже, что это требует более ста дней.

Уничтожены российские танки – новые украинские дроны. Другой пример новых механизмов для эффективного контроля за использованием ресурсов – оптимизированный процесс утилизации трофейной вражеской техники. Понятно, что этот металлолом можно эффективно использовать как ценный металл, донор для техники ВСУ или музейный экспонат.

Как разбитые российские башни танков, так и старые советские микросхемы с содержанием драгоценных металлов и даже 1,4 килограмма стоматологического золота – потенциально дроны на передовую для наших воинов. Но чтобы этот полезный ресурс не разошелся на несанкционированные цели, нужна четкая система правил постоянной экспедиции, соблюдение мер безопасности, организация переработки металлолома (включая извлечение необходимой для ВСУ бронестали) и его продажу по прозрачной и честной процедуре. Хороший прогресс есть в этой работе.

Над прозрачными процедурами работаем вместе с партнерами. Подписано Соглашение о совместном мониторинге вооружения, предоставленного американскими партнерами. Показательна Концепция Коалиции по разминированию, разработанная литовскими друзьями, которая охватывает не только поддержку способностей в сфере гуманитарного разминирования, но и "боевое" разминирование в интересах сдерживания агрессии российской федерации и освобождения наших территорий.

Борьба с бюрократией. Что делать с громоздкой бюрократической системой, мешающей двигаться вперед? Здесь нет волшебных решений, только шаг за шагом двигаться вперед. Например, правительством введен " военный таможенный безвиз " для ВСУ – перемещение оружия и техники через государственную границу Украины по аналогичной процедуре, что и в странах НАТО и ЕС. Вместо полной процедуры таможенного декларирования ВСУ будут перемещать технику за границу на обучение по упрощенной процедуре. Это практика, которую мы приняли у стран НАТО. Но каждое упрощение, каждая инновация – движение через инерцию, сопротивление и страх. И на это мы тратим бесценное время.

Моя самая большая эмоция за сто дней – мы двигаемся вперед, у нас получается. Мы действительно многое делаем. И Минобороны, и страна в целом. Хотя иногда сомневаемся, ошибаемся. Но нужно делать то, что мы делаем, минимизировать ошибки и страх – и сальдо будет хорошим.

Во время Второй мировой войны глава Офиса экономической стабилизации США (а со временем – Офиса военной мобилизации) Джеймс Бирнс был ответственен за переориентацию производства на военные нужды, преодоление безработицы и инфляции. Он смог ликвидировать хаос первых лет и наладить стройную систему обеспечения фронта, став одним из ближайших советников Рузвельта.

Бирнсу приписывают следующие слова: "Многие люди заботятся о безопасности больше, чем о возможностях; похоже, что они боятся жизни больше, чем смерти". Бояться жизни, перемен и поступков больше, чем смерти – это роскошь, которую не может позволить себе воюющая страна, где каждое колебание – это потерянное время, а значит – настоящая смерть на фронте. Сосредотачиваемся и работаем.

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