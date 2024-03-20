Благодаря Ukraine Facility к 2031 году украинская экономика достигнет уровня довоенного реального ВВП. И это еще не самый оптимистичный сценарий

Благодаря Ukraine Facility Украина в течение четырех лет получит €50 млрд. В частности, €38,27 млрд – бюджетной поддержки, €6,97 млрд – инвестиционного фонда, а также еще €4,76 млрд – технической и административной поддержки.

В общем, механизм Ukraine Facility — выходит далеко за пределы только финансирования. Впервые в Украине появился интегрированный план экономического развития с среднесрочным горизонтом, четкой структурой и определенным финансированием. И в отличие от других подобных документов (например, программы МВФ) покрывает гораздо больше сфер.

Таких комплексных программ в Украине еще не было. То есть мы получили инструмент, который будет формировать нашу экономическую политику, сделает ее более стабильной и последовательной. А стабильность, в свою очередь, — вклад в привлечение инвестиций. Ведь именно стабильность — один из главных аргументов при принятии инвесторами решения, стоит ли заходить на украинский рынок, открывать здесь свои производства или офисы.

Стратегическое значение документа имеет и в евроинтеграционной перспективе. Ведь план для Ukraine Facility разработан по стандартам и требованиям ЕС по постоянным консультациям с Еврокомиссией. Можно считать это тренировкой перед ожидающим Украину большим евроинтеграционным марафоном. К тому же часть реформ, предусмотренных в Плане, помогут ускорить процесс адаптации украинского законодательства к европейскому.

Более того, программа Ukraine Facility создана по модели, по которой ЕС финансирует своих членов. Фактически эти 50 млрд евро станут первым "бюджетом" для Украины. То есть ЕС уже сейчас работает с нами так же, как с полноправными членами союза.

Какова логика реформ, предусмотренных Планом?

План – это своеобразная пирамида потребностей для восстановления и устойчивости нашей экономики. Первый уровень – базовые реформы, способствующие развитию и построению способности. Второй — реформы для построения благоприятной бизнес-среды. Третий – это очень практичные инструменты для развития секторов. Впрочем, отмечу, что это не всеобъемлющий план восстановления экономики, а лишь его основа, на которую, вне плана, будут накладываться другие реформы.

Базовые реформы

Для экономического роста и привлечения инвестиций необходимы четкие предпосылки макроэкономической стабильности и верховенства права. Поэтому на этом первом уровне важные — управление государственными финансами, реформа судебной системы и антикоррупционные реформы.

Экономические реформы

Для того чтобы бизнес имел возможность привлекать финансирование, необходима реформа финансового рынка. Для этого необходимо восстановить оценку устойчивости и проверки качества активов крупнейших банков, постепенно сокращать госсобственность в банковском секторе, решить проблему неработающих кредитов банков, развивать рынки капитала.

Отдельное большое направление, в котором мы уже ведем работу, но будем ее усиливать — эффективное управление госактивами и приватизация. У нас уже принят закон о корпоративном управлении, который был одним из индикаторов плана. Поэтому в этом направлении работа продолжается более активно. Наша задача на эти четыре года — избавиться от нестратегических активов и ввести международные стандарты корпоративного управления на остающихся в госсобственности объектах.

И, конечно, одно из ключевых направлений — улучшение бизнес-среды и развитие малого и среднего бизнеса. Для этого будем внедрять и дальше дерегуляцию, содействовать уменьшению административного давления на бизнес, в том числе из-за перезагрузки Бюро экономической безопасности. Доля малого и среднего бизнеса должна возрасти.

Это тесно переплетается с еще одним направлением – развитием человеческого капитала . Именно наши специалисты могут обеспечить экономический успех Украины, поэтому нужно создать условия, чтобы люди хотели и могли вернуться домой. Для этого мы делаем акцент на улучшении условий жизни в ключевых сферах – образовании, медицине, социальной защите, жилищной политике, культуре и других.

В то же время, мы должны дать возможность развиваться нашим защитникам и защитницам, создать условия перехода от военной службы к гражданской жизни для ветеранов войны.

Но для того, чтобы весь этот большой механизм работал как швейцарские часы, нам нужна реформа государственной службы .

Ключевые секторы для роста

Быстрому экономическому росту будут способствовать инвестиции в приоритетные секторы. Это энергетика, сельское хозяйство и производство пищевых продуктов, транспорт и экспортная логистика, критически важные материалы и промышленность. Ведь именно они имеют как национальное значение, так и глобальный потенциал. Их рост обеспечит комплексное развитие экономики и активизирует смежные отрасли.

Что объединяет все эти направления? Магистральным трендом плана является интеграция в ЕС и зеленый переход. Все реформы и изменения будут принимать во внимание эти компоненты для того, чтобы не просто способствовать восстановлению, а построению нового европейского, современного государства, разделяющего ценности глобального сообщества.

ЕС будет комплексно контролировать использование средств по программе, создаст специальный Аудиторский Совет, который будет предотвращать неэффективное использование средств, мошенничество, коррупцию, конфликты интересов и другие нарушения.

Сколько реформ обязуется реализовать Украину?

В Плане для Ukraine Facility подробно прописаны 69 реформ, соответствующих 151 квартальному индикатору. В этом году Украина должна выполнить 36 индикаторов. Большинство придется на 2025 год – 55.

Их выполнение обязательно, чтобы Украина получала транши от ЕС. Нет реформ – нет денег.

Кроме индикаторов выполнения реформ, в плане предусмотрено 16 инвестиционных индикаторов на общую сумму €5,25 млрд. В частности, до конца 2027 года €1,75 млрд пойдут на гранты и кредиты для микро, малого и среднего бизнеса, €650 млн – на развитие школ и детсадов, €150 млн – на компенсации сельхозпроизводителям за расходы на гуманитарное разминирование.

Транши от ЕС Украина будет получать ежеквартально за определенное количество индикаторов. Каждый квартал будет иметь свое количество в зависимости от суммы транша. В случае невыполнения или негативной оценки от Еврокомиссии или Совета ЕС платеж отсрочят. На исправление ошибок у Украины будет год. Справимся, деньги поступят в течение следующих квартальных выплат, нет – соответствующую сумму Украина не получит вообще.

Важно, что план регулярно будет пересматриваться с привлечением всех касающихся сторон. И раз в год предусмотрен публичный отчет по выполнению плана в Верховной Раде.

Ukraine Facility – инвестиции для бизнеса

Интересующий бизнес наверняка больше всего — инвестиционный компонент Ukraine Facility, на который предусмотрено €6,97 млрд. По подсчетам, это потенциально может помочь привлечь более €30 млрд дополнительных инвестиций.

Доступ к финансированию будут иметь как частные компании, так и государственные и публичные, инвестирующие в приоритетные секторы. Фонды будут предоставляться международными финансовыми организациями (ЕБРР, ЕИБ и т.п.): сами или через украинские банки.

Кроме общего распределения средств регламент определяет дополнительные приоритеты для стимулирования инвестиций:

- 15% гарантий – поддержка микро-, малых, средних предприятий и стартапов;

- 20% гарантий – "зеленые" проекты, которые предлагают смягчить последствия изменения климата и адаптацию к ним, занимаются защитой окружающей среды, сохранением биоразнообразия и "зеленым переходом".

Поэтому призываем предпринимателей разрабатывать проекты, под которые они хотели бы привлечь финансирование от ЕС и обращаться в международные финансовые организации и банки. Это хороший шанс расширить, модернизировать или создать бизнес. Средств достаточно, поэтому качественных проектов уже ждут.

Когда Украина получит первый транш от ЕС?

Следующий шаг – оценка Плана, которую должна предпринять Европейская комиссия. После этого сам документ и ежеквартальный график финансирования сможет утвердить комитет стран-членов ЕС. Параллельно нужно подписать рамочную, кредитную и финансовую сделку. И тогда программа Ukraine Facility вступит в силу, и Украина начнет получать финансирование – €50 млрд в течение 2024-2027 годов.

Если не будет задержек, то первый платеж в размере €1,89 млрд за запуск программы Украина планирует получить уже в мае. В июле состоится первый отчет о выполнении индикаторов, деньги в случае положительной оценки реформ поступят в августе-сентябре.

Также на период до запуска Ukraine Facility предусмотрен механизм переходного финансирования в размере €6 млрд. Первые средства мы уже получили. И это хороший старт этого длинного, но необходимого дня Украины пути. Который вместе с другими программами от МВФ, Всемирного банка и других финансовых институций помогут сделать Украину более устойчивым и экономически самодостаточным государством.

Больше информации и новостей о программе Ukraine Facility на сайте .

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net