Ukraine Facility може посприяти тому, що до 2031 року українська економіка досягне рівня довоєнного реального ВВП (2021 року). І це ще не найбільш оптимістичний сценарій

Завдяки Ukraine Facility Україна впродовж чотирьох років отримає €50 млрд. Зокрема, €38,27 млрд – бюджетної підтримки, €6,97 млрд – інвестиційного фонду, а також ще €4,76 млрд – технічної та адміністративної підтримки.

Загалом механізм Ukraine Facility виходить далеко за межі лише фінансування. Вперше в Україні з'явився інтегрований план економічного розвитку, який має середньостроковий горизонт, чітку структуру та визначене фінансування. І на відміну від інших подібних документів (наприклад, програми МВФ) покриває значно більше сфер.

Таких комплексних програм в Україні ще не було. Тобто ми отримали інструмент, який формуватиме нашу економічну політику, зробить її стабільнішою та більш послідовною. А стабільність, своєю чергою, — це вклад у залучення інвестицій. Адже саме стабільність — один із головних аргументів під час ухвалення інвесторами рішення, чи варто заходити на український ринок, відкривати тут свої виробництва або офіси.

Стратегічне значення документ має й у євроінтеграційній перспективі. Адже план для Ukraine Facility розроблений за стандартами та вимогами ЄС в постійних консультаціях з Єврокомісією. Можна вважати це тренуванням перед великим євроінтеграційним марафоном, який чекає на Україну. До того ж частина реформ, передбачених у плані, допоможуть прискорити процес адаптації українського законодавства до європейського.

Ба більше, програма Ukraine Facility створена за моделлю, за якою ЄС фінансує власних членів. Фактично ці €50 млрд стануть першим "бюджетом" для України. Тобто ЄС вже зараз працює з нами, так само як з повноправними членами союзу.

Яка логіка реформ, передбачених планом?

План — це своєрідна піраміда потреб для відновлення і стійкості нашої економіки. Перший рівень — базові реформи, які сприяють розвитку та побудові спроможності. Другий — реформи для побудови сприятливого бізнес-середовища. Третій — це дуже практичні інструменти для розвитку секторів. Утім, зазначу: це не всеохопний план відновлення економіки, а лише його основа, на яку, поза планом, накладатимуться інші реформи.

Базові реформи

Для економічного зростання і залучення інвестицій необхідні чіткі передумови для макроекономічної стабільності та верховенства права. Тому на цьому першому рівні важливі: управління державними фінансами, реформа судової системи та антикорупційні реформи.

Економічні реформи

Для того щоб бізнес мав можливість залучати фінансування, необхідна реформа фінансового ринку. Для цього маємо відновити оцінку стійкості та перевірки якості активів найбільших банків, поступово скорочувати держвласність в банківському секторі, розв'язати проблему непрацюючих кредитів банків, розвивати ринки капіталу.

Окремий великий напрямок, у якому ми вже ведемо роботу, але її посилюватимемо, — ефективне управління держактивами та приватизація. Ми уже маємо ухвалений закон про корпоративне управління, який був одним з індикаторів плану. Тому у цьому напрямку робота триває більш ніж активно. Наше завдання на ці чотири роки — позбутися нестратегічних активів та запровадити міжнародні стандарти корпоративного управління на об’єктах, що залишаться у держвласності.

І, звісно, один із ключових напрямків — покращення бізнес-середовища, а також розвиток малого і середнього бізнесу. Для цього впроваджуватимемо і далі дерегуляцію, сприятимемо зменшенню адміністративного тиску на бізнес, зокрема через перезавантаження Бюро економічної безпеки. Частка малого і середнього бізнесу має зрости.

Це тісно переплітається із ще одним напрямком — розвитком людського капіталу. Саме наші спеціалісти можуть забезпечити економічний успіх України, тому потрібно створити умови, щоб люди хотіли та мали змогу повернутися додому. Для цього ми робимо акцент на покращенні умов життя в ключових сферах – освіті, медицині, соціальному захисті, житловій політиці, культурі тощо.

Водночас ми повинні дати можливість розвиватися нашим захисникам і захисницям, створити умови переходу від військової служби до цивільного життя для ветеранів війни.

Та для того щоб весь цей великий механізм працював як швейцарський годинник, нам потрібна реформа державної служби.

Ключові сектори для зростання

Швидкому економічному зростанню сприятимуть також інвестиції у пріоритетні сектори. Це енергетика, сільське господарство та виробництво харчових продуктів, транспорт і логістика для експорту, критично важливі матеріали та промисловість. Адже саме вони мають як національне значення, так і глобальний потенціал. Їх зростання забезпечить комплексний розвиток економіки та активізує суміжні галузі.

Що поєднує усі ці напрямки? Магістральним трендом плану є інтеграція в ЄС та "зелений перехід". Всі реформи та зміни братимуть до уваги ці компоненти, для того щоб не просто сприяти відбудові, а побудові нової європейської, сучасної держави, яка розділяє цінності глобальної спільноти.

ЄС комплексно контролюватиме використання коштів за програмою, створить спеціальну Аудиторську раду, яка матиме запобігати неефективному використанню коштів, шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та іншим порушенням.

Скільки реформ зобов’язується реалізувати Україна?

У плані для Ukraine Facility детально прописані 69 реформ, які відповідають 151 квартальному індикатору. На цей рік Україна має виконати 36 індикаторів. Більшість припаде на 2025 рік – 55.

Їх виконання є обов’язковим, щоб Україна отримувала транші від ЄС. Немає реформ – немає грошей.

Окрім індикаторів виконання реформ, у плані передбачено 16 інвестиційних індикаторів на загальну суму €5,25 млрд. Зокрема, до кінця 2027 року €1,75 млрд підуть на гранти та кредити для мікро-, малого і середнього бізнесу, €650 млн – на розвиток шкіл та дитсадків, €150 млн – на компенсації сільгоспвиробникам за витрати на гуманітарне розмінування.

Транші від ЄС Україна отримуватиме щоквартально за виконання певної кількості індикаторів. Кожен квартал матиме свою кількість залежно від суми траншу. У разі невиконання чи негативної оцінки від Єврокомісії або Ради ЄС, платіж відтермінують. На виправлення помилок Україна матиме рік. Впораємося, гроші надійдуть впродовж наступних квартальних виплат, ні – відповідну суму Україна не отримає взагалі.

Важливо, що план регулярно переглядатиметься із залученням усіх дотичних сторін. І раз на рік передбачений публічний звіт щодо виконання плану у Верховній Раді.

Ukraine Facility – інвестиції для бізнесу

Те, що цікавить бізнес напевно найбільше — інвестиційний компонент Ukraine Facility, на який передбачено €6,97 млрд. За підрахунками, це потенційно може допомогти залучити понад €30 млрд додаткових інвестицій.

Доступ до фінансування матимуть як приватні компанії, так і державні та публічні, які інвестують у пріоритетні сектори. Фондування надаватимуть міжнародні фінансові організації (ЄБРР, ЄІБ тощо): самі чи через українські банки.

Окрім загального розподілу коштів, регламент визначає додаткові пріоритети для стимулювання інвестицій:

- 15% гарантій – підтримка мікро-, малих, середніх підприємств та стартапів;

- 20% гарантій – "зелені" проєкти, які пропонують, як пом’якшити наслідки зміни клімату та адаптацію до них, займаються захистом довкілля, збереженням біорізноманіття та "зеленим переходом".

Тож закликаємо підприємців розробляти проєкти, під які вони хотіли б залучити фінансування від ЄС, а також звертатися до міжнародних фінансових організацій та банків. Це хороший шанс розширити, модернізувати чи створити бізнес. Коштів достатньо, тож на якісні проєкти вже чекають.

Коли Україна отримає перший транш від ЄС?

Наступний крок – оцінка плану, яку має зробити Європейська комісія. Після сам документ та щоквартальний графік фінансування зможе затвердити комітет країн-членів ЄС. Паралельно потрібно підписати рамкову, кредитну та фінансові угоди. Тоді програма Ukraine Facility набере чинності й Україна почне отримувати фінансування – €50 млрд впродовж 2024-2027 років.

Якщо не буде затримок, то перший платіж розміром €1,89 млрд за запуск програми Україна планує отримати вже в травні. У липні відбудеться перший звіт про виконання індикаторів, гроші у разі позитивної оцінки реформ надійдуть у серпні-вересні.

Також на період до запуску Ukraine Facility передбачений механізм перехідного фінансування обсягом €6 млрд. Перші кошти ми вже отримали. І це добрий старт цього довгого, але необхідного дня України шляху. Який разом з іншими програмами від МВФ, Світового банку та інших фінансових інституцій допоможе зробити Україну більш стійкою та економічно самодостатньою державою.

Більше інформації та новин про програму Ukraine Facility на сайті.

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