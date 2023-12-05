PISA-2022: привет, наша способность к противостоянию ИПСО
PISA оценивает, как обстоят дела у 15-летних учащихся с читательской, математической и естественнонаучной грамотностью.
Это наша вторая PISA. Если в 2018 году нас неприятно удивили сверхнизкие успехи по математике, то 2022 год ошарашил регрессом в чтении.
За четыре года между двумя циклами PISA 2018 г. и 2022 г. результаты ухудшились более чем на два года обучения для девочек и полутора лет для ребят. И ребята дальше отстают от девочек более чем на год обучения.
При этом учащиеся из сельской местности отстают от своих сверстников из больших городов в чтении почти на пять лет! То есть детям из села нужно еще 5 лет (!) учиться в нынешних условиях, чтобы быть хотя бы на уровне детей из городов.
В целом наша разница в чтении по сравнению со средним значением успеваемости по странам ОЭСР – 2,5 года.
В Украине только 59% учащихся достигли базового уровня по чтению.
Это означает, что нашим ученикам КРАЙНЕ СЛОЖНО, например:
- понять достаточно длинные по объему цельные или множественные тексты;
- интерпретировать значение речевых нюансов;
- сравнивать разные взгляды на проблему и делать выводы на основе нескольких источников;
- оценивать связь между конкретными утверждениями и общей позицией или заключением определенного лица по конкретной теме;
- размышлять над стратегиями, которыми пользуются авторы, чтобы передать свои взгляды;
- сравнивать и сопоставлять утверждения, явно представленные в нескольких текстах, и оценивать надежность источника на основе четких критериев.
Привет, наша способность к противостоянию ИПСО.
Больше – в Национальном отчете PISA-2022 на сайте УЦОКО.
Огромная благодарность команде Украинского центра оценивания качества образования за проведение исследования мирового уровня в условиях войны. Это то, что называют, как правило, невозможным.