Сегодня вместе с 80 странами мира Украина презентовала результаты PISA-2022 – международного сравнительного исследования качества образования

PISA оценивает, как обстоят дела у 15-летних учащихся с читательской, математической и естественнонаучной грамотностью.

Это наша вторая PISA. Если в 2018 году нас неприятно удивили сверхнизкие успехи по математике, то 2022 год ошарашил регрессом в чтении.

За четыре года между двумя циклами PISA 2018 г. и 2022 г. результаты ухудшились более чем на два года обучения для девочек и полутора лет для ребят. И ребята дальше отстают от девочек более чем на год обучения.

При этом учащиеся из сельской местности отстают от своих сверстников из больших городов в чтении почти на пять лет! То есть детям из села нужно еще 5 лет (!) учиться в нынешних условиях, чтобы быть хотя бы на уровне детей из городов.

В целом наша разница в чтении по сравнению со средним значением успеваемости по странам ОЭСР – 2,5 года.

В Украине только 59% учащихся достигли базового уровня по чтению.

Это означает, что нашим ученикам КРАЙНЕ СЛОЖНО, например:

понять достаточно длинные по объему цельные или множественные тексты;

интерпретировать значение речевых нюансов;

сравнивать разные взгляды на проблему и делать выводы на основе нескольких источников;

оценивать связь между конкретными утверждениями и общей позицией или заключением определенного лица по конкретной теме;

размышлять над стратегиями, которыми пользуются авторы, чтобы передать свои взгляды;

сравнивать и сопоставлять утверждения, явно представленные в нескольких текстах, и оценивать надежность источника на основе четких критериев.

Привет, наша способность к противостоянию ИПСО.

Больше – в Национальном отчете PISA-2022 на сайте УЦОКО.

Огромная благодарность команде Украинского центра оценивания качества образования за проведение исследования мирового уровня в условиях войны. Это то, что называют, как правило, невозможным.

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