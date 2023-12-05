PISA оцінює, як справи в 15-річних учнів з читацькою, математичною та природничо-науковою грамотністю.

Це наша друга PISA. Якщо у 2018 році нас неприємно вразили наднизькі успіхи з математики, то 2022 рік ошелешив регресом у читанні.

За чотири роки між двома циклами PISA 2018 р. та 2022 р. результати погіршились на понад два роки навчання для дівчат і півтора року для хлопців. І хлопці далі відстають від дівчат на понад рік навчання.

Водночас учні із сільської місцевості відстають від своїх однолітків з великих міст у читанні майже на п’ять років! Тобто дітям з села треба ще 5 років (!) вчитись за наявних умов, аби бути хоча б на рівні дітей з міст.

Загалом наша різниця у читанні порівняно із середнім значенням успішності у країнах ОЕСР – 2,5 роки.

В Україні лише 59% учнів досягли базового рівня з читання.

Це означає, що нашим учням ВКРАЙ СКЛАДНО, наприклад:

зрозуміти досить довгі за обсягом цілісні або множинні тексти;

інтерпретувати значення мовленнєвих нюансів;

порівнювати різні погляди на проблему й робити висновки на основі кількох джерел;

оцінювати зв’язок між конкретними твердженнями та загальною позицією чи висновком певної особи щодо конкретної теми;

міркувати над стратегіями, якими користуються автори, щоб передати свої погляди;

порівнювати та зіставляти твердження, явно репрезентовані в кількох текстах, й оцінювати надійність джерела на основі чітких критеріїв.

Привіт, наша здатність до протистояння ІПСО.

Більше – у Національному звіті PISA-2022 на сайті УЦОЯО.

Величезна вдячність команді Українського центру оцінювання якості освіти за проведення дослідження світового рівня в умовах великої війни. Це те, що називають, як правило, неможливим.

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