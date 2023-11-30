Даже если Кремль на этот раз устоит, то следующий цикл – до 2035/36 – точно будет для него последним

Есть люди, которые говорят, что России выгодна война "в долгую". Я говорю, что в стратегической перспективе долгая война угробит Россию. Кто прав? Все.

Дело в том, что для большинства "длинная война" – это 3-5 лет, потому что конфликты высокой интенсивности обычно дольше не продолжаются. С моей же колокольни "стратегическая перспектива" – это как минимум 10-12 лет, потому что только тогда проявляются определенные исторические закономерности.

Так вот, так как в России чисто арифметически больше людей, танков, ракет и денег, чем у Украины, то в "длинной войне" на 3-5 лет Москва задавила бы Киев массой, если бы они сошлись в герце. Даже если бы пришлось размениваться в пропорции 3:1. Но, к счастью, Украина не сама, ее поддерживают союзники (впрочем, Россию тоже). И этой поддержки оказывается достаточно, чтобы нивелировать первоначальное российское превосходство.

А на расстоянии 10-12 лет Россию уже не спасут ни старые запасы, ни новое производство. 2024 будет переломным для обеих стран, потому что дойдут до пиковой точки определенные процессы, запущенные между 2008 и 2014 годами. И даже если Кремль на этот раз устоит, то следующий цикл – до 2035/36 – точно будет для него последним.

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