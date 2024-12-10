Уверен, что не без помощи и идейной поддержки НБУ.

Государственных банков у нас больше чем негосударственных, а значит можно ввести даже не пилотный проект, а на более 50% рынка, а позже раскатать на всех.

Действующая норма – 150 тыс. грн в месяц с карты на карту. Сейчас для рискованной группы будет 50 тысяч. грн на все операции по счету, и не более трех счетов в одной валюте – ну то есть те же 150 тыс. грн но боком.

И что более важно, формируется централизованный реестр сомнительных клиентов – дропов. И это, конечно, "козырный" ход, где главное не попасть в эту группу, потому что выписаться из реестра можно будет только, ну, может, через суд. А иначе иметь минимальные лимиты для любых операций (кстати, не нарушает ли это конституцию?).