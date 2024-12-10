Впевнений, що не без допомоги й ідейної підтримки НБУ.

Державних банків у нас більше, ніж недержавних, а отже можна запровадити навіть не пілотний проєкт, а на більш ніж 50% ринку, а пізніше розкатати на всіх.

Чинна норма – 150 000 грн на місяць із картки на картку. Зараз для ризикованої групи буде 50 000 грн на всі операції за рахунком, та не більше трьох рахунків в одній валюті – ну тобто ті ж самі 150 000 грн, але боком.

Й що більш важливо, формується централізований реєстр сумнівних клієнтів – дропів. Й це авжеж "козирний" хід, де головне не потрапити в цю групу, бо виписатися з реєстру можна буде лише, ну, може, через суд. А інакше мати мінімальні ліміти для будь-яких операцій (до речі, чи не порушує це конституцію?).